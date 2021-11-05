Сьогодні, 5 листопада, у світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі та Міжнародний день менеджерів-волонтерів.
Крім цього, 5 листопада, святкують День розглядання старих фотографій і Міжнародний день проектного менеджера.
Церковне свято 5 листопада
Сьогодні православна церква вшановує апостола Якова. Він був одним із сімдесяти апостолів, його називали братом Господнім. Яків відомий як перший єпископ Єрусалиму.
У 63 роки він прийняв мученицьку смерть – язичники скинули його з ґанку храму, а потім побили камінням.
Святий Яків вважався покровителем чоловіків, які виконують важку фізичну роботу. Тому йому молилися за здоров’я та добробут.
Іменини 5 листопада
Іменини 5 листопада відзначають: Яків, Святослав, Ігор.
Народні прикмети на 5 листопада:
- Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою.
- Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.
- Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.
- Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.
- Хто сьогодні більше дров нарубає, той рік проведе в достатку.
Що не можна робити 5 листопада:
- не можна займатися чужими справами;
- не можна ображатися на людей;
- не можна нічого планувати.
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