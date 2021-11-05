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День проектного менеджера та апостола Якова: яке свято 5 листопада

5 Листопада 2021, 09:03 Анастасія Дячкіна
День проектного менеджера та апостола Якова: яке свято 5 листопада

Сьогодні, 5 листопада, у світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі та Міжнародний день менеджерів-волонтерів.

Крім цього, 5 листопада, святкують День розглядання старих фотографій і Міжнародний день проектного менеджера.

Церковне свято 5 листопада

Сьогодні православна церква вшановує апостола Якова. Він був одним із сімдесяти апостолів, його називали братом Господнім. Яків відомий як перший єпископ Єрусалиму.

У 63 роки він прийняв мученицьку смерть – язичники скинули його з ґанку храму, а потім побили камінням.

Святий Яків вважався покровителем чоловіків, які виконують важку фізичну роботу. Тому йому молилися за здоров’я та добробут.

Іменини 5 листопада

Іменини 5 листопада відзначають: Яків, Святослав, Ігор.

Народні прикмети на 5 листопада:

  • Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою.
  • Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.
  • Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.
  • Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.
  • Хто сьогодні більше дров нарубає, той рік проведе в достатку.

Що не можна робити 5 листопада:

  • не можна займатися чужими справами;
  • не можна ображатися на людей;
  • не можна нічого планувати.
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