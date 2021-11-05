Сегодня, 5 ноября, в мире отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами и Международный день менеджеров-волонтеров.
Кроме этого, 5 ноября, празднуют День рассмотрения старых фотографий и Международный день проектного менеджера.
Церковный праздник 5 ноября
Сегодня православная церковь чтит апостола Иакова. Он был одним из семидесяти апостолов, его называли братом Господним. Иаков известен как первый епископ Иерусалима.
В 63 года он принял мученическую смерть – язычники свергли его с крыльца храма, а затем избили камнями.
Святой Иаков считался покровителем мужчин, которые выполняли тяжелую физическую работу. Поэтому ему молились о здоровье и благополучии.
Именины 5 ноября
Именины 5 ноября отмечают: Яков, Святослав, Игорь.
Народные приметы на 5 ноября:
- Много снега выпало, и он не растаял — зима будет теплой.
- Дождь идет 5 ноября — год будет урожайным.
- Чем больше меда съешь — тем больше его соберешь следующего года.
- Если град 5 ноября пошел, или мелкую крошку видно — 22 ноября придет настоящая зима.
- Кто сегодня больше дров нарубит, тот год проведет в достатке.
Что нельзя делать 5 ноября:
- нельзя заниматься чужими делами;
- нельзя обижаться на людей;
- нельзя ничего планировать.
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