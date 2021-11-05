Сегодня, 5 ноября, в мире отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами и Международный день менеджеров-волонтеров.

Кроме этого, 5 ноября, празднуют День рассмотрения старых фотографий и Международный день проектного менеджера.

Церковный праздник 5 ноября

Сегодня православная церковь чтит апостола Иакова. Он был одним из семидесяти апостолов, его называли братом Господним. Иаков известен как первый епископ Иерусалима.

В 63 года он принял мученическую смерть – язычники свергли его с крыльца храма, а затем избили камнями.

Святой Иаков считался покровителем мужчин, которые выполняли тяжелую физическую работу. Поэтому ему молились о здоровье и благополучии.

Именины 5 ноября

Именины 5 ноября отмечают: Яков, Святослав, Игорь.

Народные приметы на 5 ноября:

Много снега выпало, и он не растаял — зима будет теплой.

Дождь идет 5 ноября — год будет урожайным.

Чем больше меда съешь — тем больше его соберешь следующего года.

Если град 5 ноября пошел, или мелкую крошку видно — 22 ноября придет настоящая зима.

Кто сегодня больше дров нарубит, тот год проведет в достатке.

Что нельзя делать 5 ноября: