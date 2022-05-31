Дівчата на ім’я Юлія святкують свій День ангела двічі на рік – 31 травня та 29 липня. Зокрема, сьогодні православна церква вшановує пам’ять Іулії Анкірської.

Значення імені та характер Юлії

Ім’я Юлія має одразу два значення: з давньогрецької його можна перекласти як кучерява, пухнаста, тоді як латинське походження означає та, що з роду Юліїв.

Власниці цього імені обдаровані унікальним почуттям гумору та гострим розумом. Для них характерна спостережливість і кмітливість.

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Люди з цим ім’ям часто швидко втрачають інтерес до будь-якої діяльності, а тому нерідко змінюють професії. Ці дівчата також не люблять займати занадто відповідальні посади.

Крім того, Юлії зазвичай не заводять безліч друзів, проте людям, з якими вони знаходиться в близьких відносинах звикли довіряти повністю.

Шлюб дівчат з таким ім’ям як правило щасливий, особливо якщо почуття у подружжя щирі.

СМС-привітання з Днем ангела

Свят у світі є багато.

Лиш у Юлі нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

З Днем Ангела Юлії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Сьогодні настали іменини

У Юлії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Сьогодні Юля лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Юлі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Привітання з Днем ангела у листівках