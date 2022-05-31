Дівчата на ім’я Юлія святкують свій День ангела двічі на рік – 31 травня та 29 липня. Зокрема, сьогодні православна церква вшановує пам’ять Іулії Анкірської.
Значення імені та характер Юлії
Ім’я Юлія має одразу два значення: з давньогрецької його можна перекласти як кучерява, пухнаста, тоді як латинське походження означає та, що з роду Юліїв.
Власниці цього імені обдаровані унікальним почуттям гумору та гострим розумом. Для них характерна спостережливість і кмітливість.
Люди з цим ім’ям часто швидко втрачають інтерес до будь-якої діяльності, а тому нерідко змінюють професії. Ці дівчата також не люблять займати занадто відповідальні посади.
Крім того, Юлії зазвичай не заводять безліч друзів, проте людям, з якими вони знаходиться в близьких відносинах звикли довіряти повністю.
Шлюб дівчат з таким ім’ям як правило щасливий, особливо якщо почуття у подружжя щирі.
СМС-привітання з Днем ангела
Свят у світі є багато.
Лиш у Юлі нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
З Днем Ангела Юлії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Сьогодні настали іменини
У Юлії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Сьогодні Юля лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Юлі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Привітання з Днем ангела у листівках