День ангела Єви: привітання в листівках та СМС

День ангела Єви відзначають один раз на рік – 27 серпня.

Єва – ім’я єврейського походження (Хава – дихати, жити), яке перекладається як та, що дає життя.

Власниці імені Єва вирізняються своїм темпераментом та ревнивістю.

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Ми зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з Днем ангела Єви.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Єві нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Єва – добра, гарна, люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Єва добра, гарна, люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Єва – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Єва – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе навколо,

Завжди скажеш добре слово!

Ти в нас горда, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті хай буде усе!

Календар стрижок на вересень 2020

Щомісяця, залежно від фаз Місяця, визначаються сприятливі, несприятливі та нейтральні дні для зміни зачіски, стрижки або фарбування волосся.

Факти ICTV склали місячний календар стрижок на вересень 2020, де описано вплив та значення днів першого місяця осені.

Астрологи радять дотримуватися рекомендацій місячних календарів, тому що це впливає на ріст та здоров’я волосся.