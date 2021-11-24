24 ноября отмечают день ангела Виктора. Именины празднуются в честь мученика Виктора Дамасского.

Скорее всего в вашем окружении есть носители этого имени, поскольку оно довольно популярно. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Виктора в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Виктора в открытках

Поздравления с днем ангела Виктора в СМС

***

Тебя, Витюша, я хочу

Сегодня с праздником поздравить,

И пожелать от всей души

Свою семью и род прославить,

Пускай за добрые дела

Тебе по жизни воздается,

Чтобы улыбка расцвела,

Пускай удача улыбнется!

***

Виктор — победитель, значит,

В именины я удачи

От души тебе желаю,

Чтобы жил ты, процветая,

Никогда не унывал,

О родных не забывал,

Береги своих друзей,

Счастья на планете всей!

***

Виктор, с именинами тебя!

Уважай, цени себя,

В жизни чаще побеждай,

Все с улыбкой принимай.

***

Ведь Виктор — это победитель!

И этот факт известен всем

Пусть же везет во всем на свете,

Чтоб в жизни не было проблем.

Желаем мы в любви, работе

В семье, чтоб не было невзгод.

Пусть будет лишь попутным ветер!

Пусть Виктору всегда везет!

***

Для тебя привычны победы,

И по жизни с тобою успех.

И сегодня я, Виктор, желаю,

Чтоб чаще звучал твой смех,

Чтоб печали прокрались мимо,

Чтобы радость была с тобой,

Чтоб нашел ты гармонию с миром

И в душе поселился покой.

Значение имени Виктор

Обладатели этого имени импульсивные, трудолюбивые, настойчивые и самовлюбленные. Нередко Виктор производит хорошее первое впечатление, чем потом пользуется.

Он может удачно построить карьеру в разных профессиях, однако не приспособлен для монотонной работы.

Виктор хороший семьянин. В качестве спутницы он выбирает активную и заботливую девушку. В быту аккуратен и умеет многое делать по дому. С детьми строг, однако это не исключает его теплоты отношений.