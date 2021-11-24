24 ноября отмечают день ангела Виктора. Именины празднуются в честь мученика Виктора Дамасского.
Скорее всего в вашем окружении есть носители этого имени, поскольку оно довольно популярно. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Виктора в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Виктора в открытках
Поздравления с днем ангела Виктора в СМС
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Тебя, Витюша, я хочу
Сегодня с праздником поздравить,
И пожелать от всей души
Свою семью и род прославить,
Пускай за добрые дела
Тебе по жизни воздается,
Чтобы улыбка расцвела,
Пускай удача улыбнется!
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Виктор — победитель, значит,
В именины я удачи
От души тебе желаю,
Чтобы жил ты, процветая,
Никогда не унывал,
О родных не забывал,
Береги своих друзей,
Счастья на планете всей!
***
Виктор, с именинами тебя!
Уважай, цени себя,
В жизни чаще побеждай,
Все с улыбкой принимай.
***
Ведь Виктор — это победитель!
И этот факт известен всем
Пусть же везет во всем на свете,
Чтоб в жизни не было проблем.
Желаем мы в любви, работе
В семье, чтоб не было невзгод.
Пусть будет лишь попутным ветер!
Пусть Виктору всегда везет!
***
Для тебя привычны победы,
И по жизни с тобою успех.
И сегодня я, Виктор, желаю,
Чтоб чаще звучал твой смех,
Чтоб печали прокрались мимо,
Чтобы радость была с тобой,
Чтоб нашел ты гармонию с миром
И в душе поселился покой.
Значение имени Виктор
Обладатели этого имени импульсивные, трудолюбивые, настойчивые и самовлюбленные. Нередко Виктор производит хорошее первое впечатление, чем потом пользуется.
Он может удачно построить карьеру в разных профессиях, однако не приспособлен для монотонной работы.
Виктор хороший семьянин. В качестве спутницы он выбирает активную и заботливую девушку. В быту аккуратен и умеет многое делать по дому. С детьми строг, однако это не исключает его теплоты отношений.