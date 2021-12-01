Сегодня, 1 декабря, в Украине отмечают День ангела Романа. Это древнеримское имя, которое в дословном переводе означает римлянин.

Владельцы этого имени с детства стремятся к разнообразию, постоянному исследованию всего нового, именно поэтому они бывают непоседливыми.

С годами эта черта характера только обостряется, поэтому взрослые Романы хорошо знают, чего хотят, а также легко отказываются от того, что точно не доставит им удовольствия. Они стремятся к лидерству в каждом деле.

Владельцам этого имени присуща доброта, смекалка, вежливость, остроумие. Обычно это проворные люди, которые легко адаптируются в любом коллективе.

По случаю Дня ангела Романа Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках и СМС.

Поздравления с Днем ангела Романа в СМС

Роман, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Ты можешь быть сегодня пьян,

Ведь именины наступили!

Желаю счастья я, Роман,

Чтоб люди близкие любили,

Чтоб вдохновение пришло,

Удача чтоб не подводила,

Ты будь счастливым всем назло,

Чтоб на душе спокойно было!

***

Желаю Роме от души

На ангела прекрасный день,

Успех к тебе чтоб поспешил,

Пропала неурядиц тень.

Пусть счастье, наконец, придёт,

И сбудутся пускай мечты.

Успех тебя пусть вознесёт

До небывалой высоты.

***

День ангела — тот день, когда к тебе

Спустился ангел и повел тебя по жизни.

Желаю, Рома, быть на высоте,

Желаю и любви, и оптимизма!

***

Сегодня, в этот твой особый день

Желаю, чтобы жизнь бывала разной,

Чтоб впечатления искать было не лень,

Роман, чтоб каждый день твой был прекрасным!

***

Самого обаятельного парня по имени Роман хочу поздравить с его праздником! Желаю, Ромочка, тебе, чтоб любая работа давалась легко, а успех был стремительным и стабильным, чтоб твое счастье было долговечным и прочным, радость души — искренней, здоровье — крепким, друзья — надежными, а любовь твоя — верной и взаимной. С Днем ангела!

***

Дорогой Роман! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Поздравления с Днем ангела Романа в открытках