День ангела Олександра припадає на 19 серпня.
Ім’я походить від грецької мови. Алекс – захисник і андрос – чоловік.
Олександр завжди наполегливо йде до своєї мети і тримає будь-яку ситуацію під контролем. Власники цього імені вирізняються загостреним відчуттям справедливості та завжди можуть захистити своїх близьких.
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Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках та СМС з Днем ангела Олександра.
Ти, Олександр, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Хай Ангел-хранитель вночі
Запалить тобі три свічі:
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду та прямоту,
Третя свіча – оберіг
Від усіх негараздів і лих.
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Олександр,
Прийми найщиріші мої привітання!
Хай тобі, Олександре, життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде поруч з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
У повному календарі неофіційних свят на 2020 рік Факти ICTV зібрали головні дати, які не відзначаються на загальнодержавному рівні.
На останню суботу серпня припадає День авіації України, а на останню неділю – День шахтаря.