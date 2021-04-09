День ангела Олександра святкують багато разів за рік, зокрема і 9 квітня. З грецької мови це ім’я означає захисник та чоловік.
Олександри відрізняються впертістю та прагненням до досягнення поставленої мети. Також вони є справедливими людьми та вміють керувати робочим колективом.
Чоловіки з таким іменем, котрі народились влітку, хороші сім’янини. Вони відмінно виконують роль батька.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання у листівках та СМС з днем ангела Олександра.
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Сашко, з іменинами тебе!
Вітаємо і бажаємо сильно:
Щоб був здоровий та бадьорий,
Був коханий і кохав,
Негаразди всі долав,
А ангел, щоб тебе оберігав!
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Дорогий Олександре, вітаємо тебе з днем ангела! Нехай від усіх негараздів та невдач рятує тебе твій охоронець! Щоб на шляху траплялись лише хороші люди та вірні друзі!
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Олександре, з днем ангела! Бажаємо великого щастя, міцного здоров’я, безмежного кохання та вірних друзів.
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Олександре, прийми наші вітання,
До дня ангела наші побажання,
Нехай успіх не покине у роботі,
І завжди ти з ним живи.
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До вершин високих прагни,
Сил тобі їх підкоряти.
Нехай від кохання будуть крила,
І щастя буде з тобою.
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Вітаємо з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди прямує з тобою, захищає від невдач та падіння. Веде на вірний та правильний шлях.
Православний календар на квітень
Згідно з церковним календарем 2021 року, до 30 квітня триватиме Великий піст.
24 квітня віряни святкують Лазареву суботу, а 25 квітня – Вербну неділю, коли пам’ять Ісуса вшановують гілочкою верби.
Повний календар свят на квітень 2021 читайте на сайті Факти ICTV.