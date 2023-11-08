У середу, 8 листопада, відзначається День ангела Михайла. Сьогодні варто привітати з іменинами всіх власників цього чоловічого імені.

Значення імені Михайло

Ім’я Михайло має давньоєврейське походження – від Міхаель “рівний Богу”, “подібний Богу”. Чоловік з цим іменем зазвичай доброзичливий та товариський.

Він легко встановлює контакт з людьми, поважає чужі кордони та швидко пробачає образи. Михайло вельми чутливий, але не злопам’ятний. Головні недоліки чоловіка з таким ім’ям в тому, що він легко здається і ніколи не визнає свою неправоту.

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У роботі Михайло – відповідальний і наполегливий працівник. Він легко може впоратися з діяльністю, де потрібно керувати людьми, хоча і не сильно прагне до цього.

У коханні Михайло уважний і терплячий, свої почуття він доводить не словами, а вчинками. Для нього важлива свобода і особистий час, тому він любить побути наодинці.

Привітання з Днем ангела Михайла 2023

Михайло, щиро вітаю тебе з іменинами! Ти – людина, яка вміє зачаровувати посмішкою, ділитися хорошим настроєм і допомагати в будь-якій ситуації! Нехай доля буде прихильною до тебе. Бажаю завжди знаходити радість, задоволення та смак до життя. З Днем ангела!

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Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Михайло, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

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Михайле, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю нескінченного оптимізму та успіху, міцного здоров’я і позитиву, чудових друзів і геніальних ідей, бадьорості духу і справжнього кохання! Нехай життя завжди буде сповнене успіхом, перемогами та добром.

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З іменинами, Михайле, вас вітаю,

І бажаю вам у всьому перемог!

Хай Архангел по життю оберігає,

І почує всі молитви ваші Бог!

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З Днем ангела, Михайле! Нехай його могутня сила приносить вам мир і віру в краще майбутнє. Нехай ангел оберігає вас від усяких негараздів і наповнює життя радістю та надією. Бажаю вам благословення і великих перемог у всіх справах!

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми щирі привітання!