Лютий – це кінець зими, після якої настане весна. До приходу тепла багато хто захоче підготуватися і щось змінити. Наприклад, зачіску, або навіть імідж.

До цього питання потрібно підійти серйозно, і в цьому допоможе місячний календар стрижок на лютий 2024. З його допомогою можна буде дізнатися про сприятливі й несприятливі дні, коли варто стригтися, фарбувати волосся або зовсім відмовитися від послуг майстра.

Місячний календар стрижок на лютий 2024: коли краще стригти волосся

На останній місяць зими припадає відразу кілька дуже сприятливих днів для стрижки. Перший день очікується 7 лютого. Хімічну завивку краще відкласти, але всі інші процедури підуть тільки на користь. Експериментом із кольором ви залишитеся задоволені.

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Другий вдалий день буде 15 лютого. Астрологи не радять відкладати похід до майстра – загальний стан волосся помітно покращиться, а нова стрижка дасть додаткову впевненість. Шевелюра ростиме швидше і помітно зміцниться.

Третій вдалий день буде 22 лютого – інтуїція вас не підведе, тому робіть зі своїм волоссям усе, що задумали.

У які дні не можна стригти волосся в лютому 2024

Несприятливих днів для стрижки в лютому 2024 не так вже й багато – перший припадає на 2 лютого. Якщо немає можливості перенести процедуру, то варто врахувати, що шевелюра стане жорсткішою. Краще зверніться до оздоровчих процедур.

Другий несприятливий день припадає на 4 лютого – після походу до майстра волосся буде неслухняним, і це завдасть чимало клопоту. Краще відмовитися від послуг майстра.

Сприятливі дні для зміни іміджу в лютому 2024

Змінити колір або довжину волосся можна 7 лютого, головне – прислухатися до внутрішнього голосу. Хороший період для хімічної завивки, вона не завдасть великої шкоди волоссю.

13 лютого можна робити пишну зачіску і фарбувати волосся в натуральні кольори – астрологи запевняють, що це принесе впевненість і нові ділові зв’язки.

24 лютого чудово підійде для фарбування, зафарбовування сивини і тонування. Використовуйте свою фантазію, буде тільки краще.

Коли зростаючий Місяць у лютому 2024

Не секрет, що волосся росте швидше під час зростаючого Місяця – супутник Землі дає нам додаткові сили та енергію, і це відчуває організм.

Так, Місяць, що зростає, у лютому 2024 року очікується з 11 по 23 лютого, а 24 настане повний Місяць.