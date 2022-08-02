На 2 серпня припадає день янгола Іллі. Дата пов’язана з важливим церковним днем, коли вшановують пам’ять пророка Іллі.

В Україні величезна кількість чоловіків, які мають це прекрасне ім’я. Саме час здивувати їх, і порадувати приємними словами, або ж мальовничою листівкою. Увага та турбота зараз важлива як ніколи.

Значення імені Ілля

Ім’я Ілля походить від давньоєврейського біблійного імені Eliyahu. У перекладі воно означає Мій Бог – Єгова. Ім’я Ілля вважається теофорним, адже воно включає слово Бог. Нескладно здогадатися, що Ілля під надійним захистом неба.

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Ілля – це безперечний лідер, який готовий взяти на все максимальну відповідальність. Цілеспрямованість та працелюбність завжди нагороджуються, чим володарі імені успішно користуються.

Лідерство підкріплюється діями – Ілля готовий чітко оцінити ситуацію і миттєво приймати правильні рішення.

Привітання з днем ​​Іллі у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.

***

З днем Ангела Іллю я вітаю,

Лантух радості бажаю.

Будь ти дужий і проворний,

По-козацькому моторний,

З хлібом щедрим на столі,

З добрим словом у душі!

***

Всі тебе вітають,

У тебе особливий день, Ілля!

День янгола знову відзначаєш,

У цей день бажаю тобі я

Багато щастя, радості і сміху,

І прекрасних життєвих дарів,

Світу, безмежного успіху,

І здоров’я, і гарних слів!

***

Щастя, радості, удачі

Побажаю тобі я,

Будь успішним у своїй справі,

Незрівнянний наш Ілля.

Нехай вершини підкоряться

І горять азартом очі,

А проблеми, як горішки,

Утікають світ-за-очі.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Іллі,

Прийми привітання!

***

Хай Іллі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Серпень починається з величезної кількості свят – останній місяць літа порадує молодь, ветеринарів, археологів та далекобійників. Ознайомитись із повним календарем свят серпня можна на Фактах ICTV.