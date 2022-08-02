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День ангела Іллі: значення імені та привітання у листівках та СМС

2 Серпня 2022, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
День ангела Іллі: значення імені та привітання у листівках та СМС

На 2 серпня припадає день янгола Іллі. Дата пов’язана з важливим церковним днем, коли вшановують пам’ять пророка Іллі.

В Україні величезна кількість чоловіків, які мають це прекрасне ім’я. Саме час здивувати їх, і порадувати приємними словами, або ж мальовничою листівкою. Увага та турбота зараз важлива як ніколи.

Значення імені Ілля

Ім’я Ілля походить від давньоєврейського біблійного імені Eliyahu. У перекладі воно означає Мій Бог – Єгова. Ім’я Ілля вважається теофорним, адже воно включає слово Бог. Нескладно здогадатися, що Ілля під надійним захистом неба.

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Ілля – це безперечний лідер, який готовий взяти на все максимальну відповідальність. Цілеспрямованість та працелюбність завжди нагороджуються, чим володарі імені успішно користуються.

Лідерство підкріплюється діями – Ілля готовий чітко оцінити ситуацію і миттєво приймати правильні рішення.

Привітання з днем ​​Іллі у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих навіть на відстані, а також нагадають про важливість їхнього імені.

***

З днем Ангела Іллю я вітаю,
Лантух радості бажаю.
Будь ти дужий і проворний,
По-козацькому моторний,
З хлібом щедрим на столі,
З добрим словом у душі!

День ангела Ильи

***

Всі тебе вітають,
У тебе особливий день, Ілля!
День янгола знову відзначаєш,
У цей день бажаю тобі я

Багато щастя, радості і сміху,
І прекрасних життєвих дарів,
Світу, безмежного успіху,
І здоров’я, і гарних слів!

День ангела Ильи

***

Щастя, радості, удачі
Побажаю тобі я,
Будь успішним у своїй справі,
Незрівнянний наш Ілля.

Нехай вершини підкоряться
І горять азартом очі,
А проблеми, як горішки,
Утікають світ-за-очі.

День ангела Ильи

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Іллі,
Прийми привітання!

День ангела Ильи

***

Хай Іллі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

День ангела Ильи

***

Серпень починається з величезної кількості свят – останній місяць літа порадує молодь, ветеринарів, археологів та далекобійників. Ознайомитись із повним календарем свят серпня можна на Фактах ICTV.

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