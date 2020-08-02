2 серпня – День ангела Іллі. Це ім’я має давньоєврейське коріння, його перекладають як віруючий, фортеця Господня або сила Божа.

Власники цього імені розумні, харизматичні і веселі. Вони полюбляють компанії, товариські і доброзичливі. Іллі гарні вчителі та порадники.

У День ангела Іллі Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

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Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Іллє,

Прийми від нас вітання!

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Хай Іллі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки.

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

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Іллє, більше сонячних днів

У день іменин тобі!

Щирих та теплих слів,

Багато добра у житті!

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Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

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Іллє, ти у нас боєць

І в роботі молодець!

Хай завжди тобі щастить,

Відтепер і кожну мить!

Календар церковних свят на 2020 рік

У 2020 році українці святкують, крім державних і неофіційних, низку церковних свят.

Крім того, у році є пости, один з яких буде у серпні.

Повний календар церковних свят та постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.