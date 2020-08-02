Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

День ангела Іллі – кращі привітання в СМС

2 Серпня 2020, 06:00
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
День ангела Іллі – кращі привітання в СМС

2 серпня – День ангела Іллі. Це ім’я має давньоєврейське коріння, його перекладають як віруючий, фортеця Господня або сила Божа.

Власники цього імені розумні, харизматичні і веселі. Вони полюбляють компанії, товариські і доброзичливі. Іллі гарні вчителі та порадники.

У День ангела Іллі Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

***

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Іллє,
Прийми від нас вітання!

***

Хай Іллі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!

***

Іллє, більше сонячних днів
У день іменин тобі!
Щирих та теплих слів,
Багато добра у житті!

***

Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!

***

Іллє, ти у нас боєць
І в роботі молодець!
Хай завжди тобі щастить,
Відтепер і кожну мить!

Календар церковних свят на 2020 рік

У 2020 році українці святкують, крім державних і неофіційних, низку церковних свят.

Крім того, у році є пости, один з яких буде у серпні.

Повний календар церковних свят та постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

Теги
Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка