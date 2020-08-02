2 серпня – День ангела Іллі. Це ім’я має давньоєврейське коріння, його перекладають як віруючий, фортеця Господня або сила Божа.
Власники цього імені розумні, харизматичні і веселі. Вони полюбляють компанії, товариські і доброзичливі. Іллі гарні вчителі та порадники.
У День ангела Іллі Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС.
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Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Іллє,
Прийми від нас вітання!
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Хай Іллі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
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Іллє, більше сонячних днів
У день іменин тобі!
Щирих та теплих слів,
Багато добра у житті!
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Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
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Іллє, ти у нас боєць
І в роботі молодець!
Хай завжди тобі щастить,
Відтепер і кожну мить!
Календар церковних свят на 2020 рік
У 2020 році українці святкують, крім державних і неофіційних, низку церковних свят.
Крім того, у році є пости, один з яких буде у серпні.
Повний календар церковних свят та постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.