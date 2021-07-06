6 липня відзначають день ангела Артема. Це ім’я пов’язане з ім’ям богині-ведмедиці Артеміди та має давньогрецьке походження. Воно означає неушкоджений, сильний, з міцним здоров’ям. Вважалося, що власникові цього імені забезпечені довголіття, бадьорість духу, впевненість у собі та спокійна сила.

Артем може бути хорошим лікарем, журналістом, електриком, архітектором, учителем, і навіть, будівельником. Їм доступні практично будь-які професії. Вони всюди досягають високих результатів і оцінюють ситуації об’єктивно.

Чоловіки з таким ім’ям – неймовірна знахідка для жінок. Адже вони хороші чоловіки, зразкові сім’янини та добрі батьки.

Окрім цього, Артеми обожнюють подорожувати, добре ладнають з іншими людьми та легко заводять нові знайомства і не терплять брехні. Незважаючи на свою доброзичливість і товариськість, чоловік з таким ім’ям часом може бути жорстким.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Артема в СМС та листівках. Не забудьте привітати іменинника зі святом – йому безперечно буде приємно!

Привітання з днем ангела Артема в СМС

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Артемчику, Артеме! Вітаю зі святом!

Здоров’я, бажаю, любові, тепла.

Хай буде душа на добро лиш багата.

Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.

Хай Бог тобі гарних людей посилає,

У серці надія та віра живуть.

Щасливої, гарної долі бажаю,

Хай Ангела крила тебе бережуть!

***

Любові, добра тільки Божої ласки!

Хай буде життя, щасливіше від казки.

Хай Ангел на поміч летить завжди з неба.

І буде ласкавий й прихильний до тебе.

Бажаємо віри, любові, надії,

Хай збудуться плани, бажання та мрії.

Хай сонечко долю теплом зігріває,

Нехай тобі, Артеме, Господь помагає!

***

В День ангела Артема хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.

***

Ти Артем у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання з днем ангела Артема в листівках