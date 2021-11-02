2 листопада відзначають день ангела Артема. Іменини святкуються на честь святого великомученика Артемія Антіохійського.

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Артема в листівках і СМС, щоб ви змогли привітати власника цього імені.

Привітання з днем ангела Артема в листівках

Привітання з днем ангела Артема в СМС

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Артема,

Прийми привітання!

***

Любові, добра, тільки Божої ласки!

Хай буде життя щасливіше від казки.

Хай ангел на поміч летить завжди з неба.

І буде ласкавий й прихильний до тебе.

Бажаємо віри, любові, надії,

Хай збудуться плани, бажання та мрії.

Хай сонечко долю теплом зігріває,

Нехай тобі, Артеме, Господь помагає!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Артем, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає.

***

Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,

Веде тебе гарним, життєвим шляхом.

Хай буде він добрим і чуйним до тебе,

Від сліз і образ прикриває крилом.

***

Артемчику, Артеме! Вітаю зі святом!

Здоров’я, бажаю, любові, тепла…

Хай буде душа на добро лиш багата.

Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.

Значення імені Артем

Ім’я Артем давньогрецьке і в перекладі означає неушкоджений чи бездоганне здоров’я.

Артем добрий, впевнений, відважний та спокійний. Він активний, виявляє ініціативу та прагне стати лідером.

Власник цього імені є прямолінійним і завжди намагається говорити правду, часом може бути жорстоким.

Артему притаманна якість лідера, проте часом він може перегинати. Робота має його надихати, інакше успіху не буде.

Чоловік із цим ім’ям не поспішає заводити сім’ю, підходить до питання акуратно і лише тоді, коли впевнений в собі. Якщо він зустріне супутницю життя, то буде люблячим чоловіком і дбайливим батьком.