2 ноября отмечают день ангела Артема. Именины празднуются в честь святого великомученика Артемия Антиохийского.
Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Артема в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладателя этого имени.
Поздравления с днем ангела Артема в открытках
Поздравления с днем ангела Артема в СМС
***
Жизнь — штука тонка,
Но ты познаешь ее всю.
С именинами, брат Артемка,
Желаю любить — так одну.
Денег же чтоб миллионы,
Здоровья на долги года!
И чтобы держалась корона
И титул всегда — короля!
***
Радости тебе, Артем!
Пусть все ладно, все путем,
Все надежно и легко,
Пусть взлетишь ты высоко,
Все сумей и все успей.
Планов, творческих идей,
Пусть придет к тебе успех,
Знай, Артем, ты круче всех!
***
Жизнь твоя — движение к цели,
В ней всегда будь за рулем,
Пусть широкой будет трасса,
Скорость не сбавляй, Артем.
Концентрации желаю,
Силы, доблести, ума,
В свой прибыть пункт назначения,
Быть упорным до конца.
***
Для Артема пожеланий
В этот день не сосчитать,
Пусть тебя удача манит,
Счастье будет окружать!
Все, что в планах накопилось,
Пусть исполнится скорей,
Сердце радостней чтоб билось,
Дни бежали веселей!
***
Желаю тебе, Артем,
Чтоб счастье спешило в дом,
И было, как верный друг.
Чтоб ладился твой досуг,
Дела всегда удавались.
И мир расцветал вокруг,
Мечты без труда сбывались.
Значение имени Артем
Имя Артем древнегреческое и в переводе означает невредимый или безупречного здоровья.
Артем добрый, уверенный, отважный и спокойный. Он активный, проявляет инициативу и стремиться стать лидером.
Обладатель этого имени прямолинейный и всегда старается говорить правду, порой может быть жестоким.
Артему присуще качество лидера, однако порой он может перегибать. Работа должна его вдохновлять, иначе успеха не будет.
Мужчина с этим именем не спешит заводить семью, подходит к вопросу аккуратно и только тогда, когда уверен в себе. Если он встретит спутницу жизни, то будет любящим мужем и заботливым отцом.