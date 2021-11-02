2 ноября отмечают день ангела Артема. Именины празднуются в честь святого великомученика Артемия Антиохийского.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Артема в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладателя этого имени.

Поздравления с днем ангела Артема в открытках

Поздравления с днем ангела Артема в СМС

***

Жизнь — штука тонка,

Но ты познаешь ее всю.

С именинами, брат Артемка,

Желаю любить — так одну.

Денег же чтоб миллионы,

Здоровья на долги года!

И чтобы держалась корона

И титул всегда — короля!

***

Радости тебе, Артем!

Пусть все ладно, все путем,

Все надежно и легко,

Пусть взлетишь ты высоко,

Все сумей и все успей.

Планов, творческих идей,

Пусть придет к тебе успех,

Знай, Артем, ты круче всех!

***

Жизнь твоя — движение к цели,

В ней всегда будь за рулем,

Пусть широкой будет трасса,

Скорость не сбавляй, Артем.

Концентрации желаю,

Силы, доблести, ума,

В свой прибыть пункт назначения,

Быть упорным до конца.

***

Для Артема пожеланий

В этот день не сосчитать,

Пусть тебя удача манит,

Счастье будет окружать!

Все, что в планах накопилось,

Пусть исполнится скорей,

Сердце радостней чтоб билось,

Дни бежали веселей!

***

Желаю тебе, Артем,

Чтоб счастье спешило в дом,

И было, как верный друг.

Чтоб ладился твой досуг,

Дела всегда удавались.

И мир расцветал вокруг,

Мечты без труда сбывались.

Значение имени Артем

Имя Артем древнегреческое и в переводе означает невредимый или безупречного здоровья.

Артем добрый, уверенный, отважный и спокойный. Он активный, проявляет инициативу и стремиться стать лидером.

Обладатель этого имени прямолинейный и всегда старается говорить правду, порой может быть жестоким.

Артему присуще качество лидера, однако порой он может перегибать. Работа должна его вдохновлять, иначе успеха не будет.

Мужчина с этим именем не спешит заводить семью, подходит к вопросу аккуратно и только тогда, когда уверен в себе. Если он встретит спутницу жизни, то будет любящим мужем и заботливым отцом.