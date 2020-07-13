День ангела Ангеліни відзначається 14 липня. Це ім’я походить від імені Ангелус і перекладається як ангел або вісник.

Іменини відзначаються на честь преподобної Ангеліни Сербської. Також день ангела святої приходиться на 12 вересня і 23 грудня.

Ангеліна Сербська попросила князя Василя III звести Церкву для чудотворних останків її покійного чоловіка Стефана Бранковича.

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Вона придбала ділянку землі і на гроші князя біля церкви побудувала келії для черниць. Ангеліна стала настоятелькою Крушедольського монастиря.

14 липня всі вітають знайомих Ангелін з іменинами. Це можуть бути вірші, СМС або листівки. Будь-який спосіб привітання вдалий, щоб людина відчула вашу увагу.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках до Дня ангела Ангеліни.

Свята в Україні

В Україні є безліч свят. Вони поділяються на державні та неофіційні. Перша категорія дарує українцям додаткові вихідні і відзначається на загальнонаціональному рівні.

Повний календар свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.