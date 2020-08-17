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День ангела Андрія: найкращі листівки та СМС

17 Серпня, 06:20 Юлія Клєцова
День ангела Андрія: найкращі листівки та СМС

День ангела Андрія відзначається більше 10 разів на рік. Одна з дат 17 серпня.

Свято присвячується головному покровителю імені апостолу Андрію Первозванному.

Вважається, що він зробив багато для християнства на території Балкан.

Також у святих писаннях є згадка про те, що Андрій вказав на місце на пагорбі біля річки Дніпро, де пізніше почали будувати Київ і почалася історія Київської Русі.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Факти ICTV зібрали найкращі СМС та ексклюзивні листівки до Дня ангела Андрія.

Андрій, вітаємо зі святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго – до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже тебе від зла!
Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,
Здоров’я й сил! Щастя і добра!

***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
Таємницю вам розкрию:
Іменини у Андрія!

Андрію, тобі, як завжди побажаю,
Здоров’я міцного і сили без краю,
І щастя такого, як море безкрає,
Єдиного рідного в долі кохання!

* * *

Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі
Тобі запалив три щасливі свічі.
Одну – за любов,
Що збуджує кров,

Другу – за доброту,
щирість і прямоту,
Остання свіча – оберіг
Щоб Ангел тебе зберіг.

***

І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрію!

Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Усе життя він поруч – наче сонце.

***

Андрію, вітаєм вас зі святом!
Добра та миру, щастя вам!
А ще наснаги і здоров’я,
Й кохання від прекрасних дам!

Щоб і життя текло спокійно,
Серед тернистих берегів,
Однак, щоб також вистачало,
яскравих днів й гучних подій!

Церковні свята в Україні

В Україні існують офіційні, неофіційні та церковні свята. Останні в більшості пов’язані з подіями з життя Ісуса Христа і ключове місце в ньому займає Великдень.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже, коли починається і закінчується певний піст, дати одноденних постів і поминальних днів.

Теги
іменини , День Андрія , Календар , Свято
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