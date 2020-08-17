День ангела Андрія відзначається більше 10 разів на рік. Одна з дат 17 серпня.

Свято присвячується головному покровителю імені апостолу Андрію Первозванному.

Вважається, що він зробив багато для християнства на території Балкан.

Також у святих писаннях є згадка про те, що Андрій вказав на місце на пагорбі біля річки Дніпро, де пізніше почали будувати Київ і почалася історія Київської Русі.

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Факти ICTV зібрали найкращі СМС та ексклюзивні листівки до Дня ангела Андрія.

Андрій, вітаємо зі святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго – до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже тебе від зла!

Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,

Здоров’я й сил! Щастя і добра!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

Таємницю вам розкрию:

Іменини у Андрія!

Андрію, тобі, як завжди побажаю,

Здоров’я міцного і сили без краю,

І щастя такого, як море безкрає,

Єдиного рідного в долі кохання!

* * *

Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі

Тобі запалив три щасливі свічі.

Одну – за любов,

Що збуджує кров,

Другу – за доброту,

щирість і прямоту,

Остання свіча – оберіг

Щоб Ангел тебе зберіг.

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрію!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Усе життя він поруч – наче сонце.

***

Андрію, вітаєм вас зі святом!

Добра та миру, щастя вам!

А ще наснаги і здоров’я,

Й кохання від прекрасних дам!

Щоб і життя текло спокійно,

Серед тернистих берегів,

Однак, щоб також вистачало,

яскравих днів й гучних подій!

Церковні свята в Україні

В Україні існують офіційні, неофіційні та церковні свята. Останні в більшості пов’язані з подіями з життя Ісуса Христа і ключове місце в ньому займає Великдень.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже, коли починається і закінчується певний піст, дати одноденних постів і поминальних днів.