День ангела Андрія відзначається більше 10 разів на рік. Одна з дат 17 серпня.
Свято присвячується головному покровителю імені апостолу Андрію Первозванному.
Вважається, що він зробив багато для християнства на території Балкан.
Також у святих писаннях є згадка про те, що Андрій вказав на місце на пагорбі біля річки Дніпро, де пізніше почали будувати Київ і почалася історія Київської Русі.
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Факти ICTV зібрали найкращі СМС та ексклюзивні листівки до Дня ангела Андрія.
Андрій, вітаємо зі святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго – до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже тебе від зла!
Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,
Здоров’я й сил! Щастя і добра!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
Таємницю вам розкрию:
Іменини у Андрія!
Андрію, тобі, як завжди побажаю,
Здоров’я міцного і сили без краю,
І щастя такого, як море безкрає,
Єдиного рідного в долі кохання!
* * *
Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі
Тобі запалив три щасливі свічі.
Одну – за любов,
Що збуджує кров,
Другу – за доброту,
щирість і прямоту,
Остання свіча – оберіг
Щоб Ангел тебе зберіг.
***
І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрію!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Усе життя він поруч – наче сонце.
***
Андрію, вітаєм вас зі святом!
Добра та миру, щастя вам!
А ще наснаги і здоров’я,
Й кохання від прекрасних дам!
Щоб і життя текло спокійно,
Серед тернистих берегів,
Однак, щоб також вистачало,
яскравих днів й гучних подій!
Церковні свята в Україні
В Україні існують офіційні, неофіційні та церковні свята. Останні в більшості пов’язані з подіями з життя Ісуса Христа і ключове місце в ньому займає Великдень.
Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже, коли починається і закінчується певний піст, дати одноденних постів і поминальних днів.