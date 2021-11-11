Сьогодні, 11 листопада, у світі відзначають День ангела Анастасії. Це ім’я має давньогрецьке походження, а у перекладі означає “повернення до життя”.

Дівчата з таким ім’ям розумні, яскраві, запальні та ніжні. З дитинства Анастасія росте мрійливою, у неї добре розвинена уява.

Вона здатна дуже ретельно вивчати інформацію будь-якої складності. Вона завжди цікавиться чимось новим, добре вчиться і намагається завжди розвивати свої навички.

У шлюбі Анастасія віддана й турботлива дружина. Вона гарна господарка, любить прикрашати будинок квітами й витонченими речами.

Якщо у вашому оточенні є колега або подруга з таким ім’ям, то не забудьте привітати її зі святом. Для цього Факти ICTV підготували оригінальні листівки та найкращі привітання з Днем ангела Анастасії.

СМС-привітання з Днем ангела Анастасії

Мила Настюшо, вітаю тебе від душі. Бажаю бути прекрасною завжди та найкращою в усьому, бажаю блискучих успіхів і доброї слави, бажаю оптимізму та віри в себе, бажаю щирої любові та безмежного щастя.

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Хай свята Анастасія піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє всі потреби.

Добром наповнить буття, здійснить усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

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Анастасіє, нехай твої очі завжди іскряться ні з чим не зрівняним світлом щастя, немов смарагд на сонечку. Я бажаю тобі завжди красою дивувати, надихати та бути впевненою в кожному прийнятому тобою рішенні!

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Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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Привітання у листівках з Днем ангела Анастасії



