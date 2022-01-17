Православна церква України розвіяла міф про купання в ополонці на Водохреща. Традиція купання в ополонці не має нічого спільного зі змиванням гріхів, отриманням особливого Божого благословіння чи духовного очищення.

Священики освячують воду відкритих водойм у свято Богоявлення не для того, щоб у ній купатися, а саму воду освячують аж ніяк не іони срібла хреста, що занурюється в неї.

За Євангеліє, під час занурення у води Йордану, Спаситель освятив їх та благословив для нас Таїнство Хрещення як необхідну умову для спасіння. Він зійшов у води Йордану не для очищення від особистого гріха, а щоб взяти на себе гріхи людства і дати нам можливість врятуватися.

– Тож як грішні люди можуть “наслідувати” Ісуса Христа, купаючись взимку у водоймах? З якою метою і як саме “наслідують”? При цьому, не соромлячись оголювати напоказ власне тіло, “підігріватися” спиртними напоями, не стримуватися у лайці під час фізичних відчуттів через занурення у крижану воду. І чомусь “обов’язково треба” зануритися тричі і перехреститися перед зануренням…

У церкві нагадали, що взимку вода в річці Йордан досягає 12-16° тепла, вона не є крижаною, що провокує стрес для організму. Купатися в ополонці не підготовленим для цього людям – ризиковано.

– А щодо “змивання” гріхів, то нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб її вилікувати, потрібно спочатку її виявити, від щирого серця покаятись та змінитися з допомогою Божою і через Таїнства Церкви.

Якщо ви все ж таки хочете лізти в ополонку на Хрещення, то робіть це з розумом, щоб не нашкодити здоров’ю. Необхідно порадитися з лікарем, а також загартовуватися за допомогою холодного душу.

Детальніше про те, як правильно купатися на Водохреща – читайте на Фактах ICTV.