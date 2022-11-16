Різдвяний піст — один із найважливіших періодів утримання для всіх вірян. Він доводить віру в Ісуса, і готовність слідувати за ним.

Однак піст означає не лише утримання від вживання певної їжі. Є й інші заборони щодо роботи, домашніх завдань і навіть думок.

Багато хто ставить собі питання, які заборони на Різдвяний пост 2022 року існують – суперечки про це часто виникають серед вірян, і крапку в цьому питанні може поставити лише священнослужитель.

Зараз дивляться

Настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін розповів, що можна і не можна робити на Різдвяний пост 2022 року.

Так, настоятель запевняє, що під час 40-денного посту можна робити все, і поширених обмежень можна не дотримуватись.

– У Різдвяний піст можна все. Навіть не обмежувати себе у їжі. Варто розуміти, що піст – це час можливостей, – заявив Олександр Дедюхін.

Настоятель додав, що ми можемо робити більше, ніж ми є. Питання на тему чи можна шити на Різдвяний піст або чи можна вінчатися на Різдвяний піст настоятель вважає недоречними.

Варто пам’ятати, що суть посту – очиститись не тільки фізично, а й духовно. Щоб зустріти Різдво за всіма правилами, потрібно мати очищену голову від негативних думок, мати віру в серці та очистити своє тіло від токсинів коштом обмеження в їжі.

Щоправда, остання традиція стосується не всіх. Заборони та правила на Різдвяний піст 2022 ніхто не скасовував – особливо тих, які допоможуть зберегти здоров’я. Наприклад, не варто обмежувати себе в їжі вагітним жінкам, а також матерям, що годують. Рекомендації також стосуються дітей віком до 12 років.

До речі, Різдвяний піст за Новоюліанським календарем розпочався вже 15 листопада і закінчиться напередодні Різдва – 24 грудня. Про те, коли відзначають Різдво 2023, можна дізнатися на Фактах ICTV.