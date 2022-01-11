Чем и как посевают на Старый Новый год

Старый Новый год является важным праздником для украинцев. Многие украинцы и по сей день чтут традиции — к примеру, наши предки в этот праздник засевали. Многие уже забыли об давних обрядах хотя они имеют магическую силу, и способны позитивно повлиять на жизнь.

Факты ICTV расскажут, какими обычаями пользовались наши предки на Старый Новый год, а также о традициях и запретах.

Когда и кто может засевать

Традиционно, засевать по домам ходили только представители мужского пола — взрослые, юноши и мальчики. Обычно это делается только 14 января. С самого утра принято собираться группами и ходить по улицам, заглядывая в каждый дом.

Если хозяин их впускал на порог — все комнаты обильно засевали, напевая традиционные стихи. Например — Сею, сею посеваю, с Новым годом поздравляю. Чем раньше придет посевальщик, тем больше удачи, счастья и благополучия будет у хозяев.

Чем посевают на Старый Новый год и что нужно делать

Изначально, посевать было принято ради увеличения урожая — хозяину дома это только на руку. Засевали обычно пшеницей, но не редко использовали и другие крупы — ячмень, гречку или рис. Так, запрещалось засевать голыми руками — обязательно должны быть рукавицы.

С собой парни носили два мешка — один для крупы, а второй для сладостей и другой еды от хозяев. Речь идет о выпечке, конфетах, фруктах, и даже деньгах. Полученные за посевание угощения обычно разделяли поровну, а деньги могли отдать на церковь.

Зерно, которое было рассыпано по комнате, запрещалось подметать до вечера. Иначе обряд окажется бесполезным.

И если сейчас обряды теряют свою актуальность, многие до сих пор чтят традиции, которыми жили наши предки. Украинцы свято верят, что подобные обычаи и традиции принесут счастье в семью.

Старый Новый год многие отмечают и по сей день. Далеко не все знаю, откуда взялся праздник, и где его отмечают. О традициях и истории этого уникального праздника — читайте на Фактах ICTV.