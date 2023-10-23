У народі здавна вважали, що у неділю та на інші церковні свята заборонено вишивати, шити, в’язати та виконувати іншу роботу.

Згідно з прикметами, вишивання у неділю вважається гріхом і може мати негативні наслідки. Наші предки вірили, що так можна накликати на себе біду.

Втім, у Православній церкві України закликають вірян “відходити від надуманих старих забобонів”.

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Чи можна вишивати у неділю – пояснення ПЦУ

Священнослужителі кажуть, що вишивати у неділю та церковні свята – не є гріхом.

Однак перед цією роботою варто спочатку помолитися, вшанувати свято, а вже потім зайнятися вишиванням.

– Церква — це не інституція заборон, і віра — це не обмеження, а свобода! Загалом важливо розуміти, що вшанування християнських свят в жодному разі не зводиться до неробства, бездіяльності, до марного проведення часу. Для добрих, корисних і богоугодних справ немає “вихідних”, – зазначили на сторінці церкви у Facebook.

У ПЦУ наголосили, що рукоділля — це гарний порятунок від неробства та ліні, які святі отці називають дуже небезпечним гріхом.

– Звичайно, церковні свята і дні пам’яті святих вшановувати потрібно. Але це не значить, що більше нічого робити в той день не можна. Можна і навіть потрібно – корисні і добрі справи. Рукоділля – це гарна терапія для психічного здоров’я, це творення краси, це мистецтво. Тож відходьте від надуманих старих забобонів і слідуйте Священному Писанню, – йдеться у повідомленні.