В народе издавна считали, что в воскресенье и на другие церковные праздники запрещено вышивать, шить, вязать и выполнять другую работу.

Согласно приметам, вышивание в воскресенье считается грехом и может иметь негативные последствия. Наши предки верили, что таким образом можно навлечь на себя беду.

Впрочем, в Православной церкви Украины призывают верующих “отходить от надуманных старых суеверий”.

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Можно ли вышивать в воскресенье — объяснение ПЦУ

Священнослужители говорят, что вышивание в воскресенье и церковные праздники не является грехом.

Однако перед этой работой стоит сначала помолиться, почтить праздник, а уже потом заняться вышиванием.

— Церковь — это не институт запретов, и вера — это не ограничение, а свобода! В общем важно понимать, что чествование христианских праздников ни в коем случае не сводится к безделью, бездействию, бесполезному времяпрепровождению. Для добрых, полезных и богоугодных дел нет “выходных”, — отметили на странице церкви в Facebook.

В ПЦУ подчеркнули, что рукоделие — это хорошее спасение от безделья и лени, которые святые отцы называют очень опасным грехом.

— Конечно, церковные праздники и дни памяти святых чтить нужно. Но это не значит, что больше ничего делать в тот день нельзя. Можно и даже нужно — полезные и добрые дела. Рукоделие — это хорошая терапия для психического здоровья, это создание красоты, это искусство. Поэтому отходите от надуманных старых предрассудков и следуйте Священному Писанию, — говорится в сообщении.