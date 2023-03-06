Уже зовсім скоро у світі відзначатимуть Міжнародний жіночий день – 8 березня. Його святкують на Кубі, в Грузії, у В’єтнамі, в Болгарії, Румунії, Хорватії, Молдові та багатьох інших країнах, проте не в усіх із них цей день визнано на державному рівні.

Також у деяких країнах жінок вшановують в інші дні, наприклад, у Франції – у День матері, в Японії – на Хіна Мацурі. Чи відзначають 8 березня в Польщі і як це роблять наші сусіди, розберемося далі.

Історія 8 березня в Польщі

Польські жінки мають чималу історію боротьби за незалежність і рівність. Наприкінці ХІХ століття вони створили різні організації для захисту своїх прав, зокрема – Національну лігу жінок.

Зараз дивляться

У період радянської окупації Польщі свято 8 березня набуло широкої популярності, а також мало політичний контекст, оскільки було встановлене московським режимом із метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок у суспільстві.

Попри те, що прекрасна стать отримала все ж таки доступ до якихось можливостей, наприклад, до освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, дискримінація все ж таки була, зокрема на робочих місцях, та обмеження в політиці.

Після розпаду СРСР ставлення до 8 березня в Польщі змінилося, свято вже на той час перетворилося на День жіночої краси та квітів.

Як святкують 8 березня в Польщі

Попри те, що у багатьох поляків 8 березня асоціюється з радянською окупацією, свято жінок все одно широко відзначається і мало чим відрізняється від того, як його святкують в Україні.

Хтось із жителів Польщі вбачає в цій даті можливість поміркувати про прогрес жінок та їхні права, а хтось – можливість висловити подяку своїм мамам, бабусям, дружинам, дівчатам.

Тож у Польщі також ломляться полиці квіткових магазинів, влаштовуються різноманітні майстер-класи, концерти, приємні знижки в магазинах, і просто в повітрі панує святкова атмосфера.

Чи є вихідним днем у Польщі 8 березня

Як ми вже писали вище, у Польщі це свято не особливо відрізняється від нашого, єдине – 8 березня не є вихідним днем. Тож якщо і відзначають – після роботи.

Варто зазначити, що так було не завжди, певний час – з 1965 року – 8 березня в Польщі все ж відпочивали додатково. Однак з 1993 року це свято там навіть не є офіційним.