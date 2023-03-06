Уже совсем скоро в мире будут отмечать Международный женский день — 8 марта. Его празднуют на Кубе, в Грузии, во Вьетнаме, в Болгарии, Румынии, Хорватии, Молдове и многих других странах, однако не во всех из них этот день признан на государственном уровне.

Также в некоторых странах женщин чтят в другие дни, например, во Франции — в День матери, в Японии — на Хина Мацури. Отмечают ли 8 марта в Польше и как это делают наши соседи, разберемся далее.

История 8 марта в Польше

Польские женщины имеют богатую историю борьбы за независимость и равенство. В конце XIX века они создали различные организации для защиты своих прав, в том числе — Национальную лигу женщин.

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В период советской оккупации Польши праздник 8 марта приобрел широкую популярность, а также имел политический контекст, поскольку был установлен московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин в обществе.

Несмотря на то, что прекрасный пол получил все же доступ к каким-то возможностям, например, к образованию, здравоохранению, трудоустройству, дискриминация все же была, в частности на рабочих местах, и ограничения в политике.

После распада СССР отношение к 8 марта в Польше изменилось, праздник уже к тому времени превратился в День женской красоты и цветов.

Как празднуют 8 марта в Польше

Несмотря на то, что у многих поляков 8 марта ассоциируется с советской оккупацией, праздник женщин все равно широко отмечается и мало чем отличается от того, как его празднуют в Украине.

Кто-то из жителей Польши видит в этой дате возможность поразмышлять о прогрессе женщин и их правах, а кто-то возможность выразить благодарность своим мамам, бабушкам, женам, девушкам.

Так что в Польше также ломятся полки цветочных магазинов, устраиваются разнообразные мастер-классы, концерты, приятные скидки в магазинах, и просто в воздухе царит праздничная атмосфера.

Является ли выходным днем в Польше 8 марта

Как мы уже писали выше, в Польше этот праздник не особо отличается от нашего, единственное — 8 марта не является выходным днем. Так что если и отмечают — после работы.

Стоит отметить, что так было не всегда, какое-то время — с 1965 года — 8 марта в Польше все же отдыхали дополнительно. Однако с 1993 года этот праздник там даже не является официальным.