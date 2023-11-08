У середу, 8 листопада, українці відзначають Михайлів день. Це велике православне свято на честь усіх небесних ангелів та їхнього ватажка архангела Михаїла.

Наші предки шанували свято Михайла та завжди дотримувалися низки традицій та заборон цього дня.

Чи можна працювати на Михайла

У Михайлів день забороняється займатися важкою фізичною працею та домашньою роботою. Всі справи краще зробити напередодні свята або відкласти на потім.

Зараз дивляться

На Михайла віряни намагалися більше відпочивати, щоб набратися сил перед Різдвяним постом.

Що не можна робити на свято Михайла

У Михайлів день не можна прати, прибирати та займатися рукоділлям. Також не слід рубати і різати.

В день свята не можна засуджувати людей, бажати іншим зла, сваритися, заздрити та скаржитися на свою долю. Суворо заборонено займатися шахрайством і обманом, оскільки це може розлютити архангела Михаїла.

У жодному разі не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Також існує прикмета, що в цей день не варто вирушати в далеку подорож. Якщо поїздку відкласти неможливо, то перед дорогою бажано помолитися архангелу Михаїлу.

Детальніше про історію свята Михайла та традиції – читайте у нашому матеріалі.