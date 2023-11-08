В среду, 8 ноября, украинцы отмечают Михайлов день. Это большой православный праздник в честь всех небесных ангелов и их предводителя архангела Михаила.
Наши предки почитали праздник Михаила и всегда придерживались ряда традиций и запретов этого дня.
Можно ли работать на Михаила
В Михайлов день запрещается заниматься тяжелым физическим трудом и домашней работой. Все дела лучше сделать накануне праздника или отложить на потом.
На Михаила верующие старались больше отдыхать, чтобы набраться сил перед Рождественским постом.
Что нельзя делать на праздник Михаила
В Михайлов день нельзя стирать, убирать и заниматься рукоделием. Также не следует рубить и резать.
В день праздника нельзя осуждать людей, желать другим зла, ссориться, завидовать и жаловаться на свою судьбу. Строго запрещено заниматься мошенничеством и обманом, поскольку это может разозлить архангела Михаила.
Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Также существует примета, что в этот день не стоит отправляться в дальнее путешествие. Если поездку отложить невозможно, то перед дорогой желательно помолиться архангелу Михаилу.
Подробнее об истории праздника Михаила и традициях — читайте в нашем материале.