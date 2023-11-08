Михайлів день у 2023 році українці відзначають із новою датою. Усе через оновлений церковний календар, у якому святкування більшості важливих подій змістилося за датами. Саме час підготуватися до свята заздалегідь. Нова дата, історія, традиції та заборони на Михайлів день 2023 – далі в матеріалі.

Коли в Україні святкують День Михайла 2023 – нова дата

У 2023 році Михайлів день відзначають 8 листопада. Ще минулого року свято припадало на 21 число. Новий календар набув чинності з 1 вересня, тому й зачіпає низку церковних подій.

Михайлів день: історія свята

Історія свідчить, що Архангел Михаїл був верховним командувачем Божого війська і охороняв ворота в рай під час битви з Люцифером, якого сам і здолав, скинувши з небес. Сам же архангел є заступником усіх тих, кого образили або обдурили, тому на 8 листопада заведено молитися Михайлу.

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Традиції та заборони на свято Михайла 2023

На день ангела Михайла 2023 заведено накривати святковий стіл і запрошувати близьких і друзів. Цього дня випікали хліб і солодощі, м’ясні страви – таким чином задобрювали архангела, який все бачить.

Наші пращури цього дня також ходили до церкви, де виголошували молитви та просили заступництва для своєї родини. День вважався вдалим для розв’язання проблем, що виникли в родині. Не рідкістю також на Михайлів день була благодійність – нужденні отримували допомогу їжею або грошима.