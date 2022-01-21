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Сім фактів до Дня обіймів та яскраві привітання в картинках

21 Січня 2022, 09:00
Валентина Летяк редакторка стрічки
обійми, день обіймів
Джерело: Pixabay

Щороку 21 січня відзначається Міжнародний день обіймів. Це свято з’явилося у 1986 році в США як Національний день обіймів (National Hugging Day), а потім стрімко поширилося світом.

Вважається, що його ініціаторами є студенти. У цей день хлопці та дівчата обіймали один одного без жодного інтимного натяку. Чому вони обрали саме цю дату, достеменно невідомо.

За традицією 21 січня можна обійняти навіть незнайому людину. Прості та дружні обійми здатні підбадьорити, тобто це своєрідний спосіб психологічної підтримки. З нагоди свята ми зібрали факти про те, що обійматися не лише приємно, а й корисно.

Чим корисні обійми – сім фактів

  1. Обійми чотири рази на день необхідні людині, щоб вижити, вісім – щоб відчути гармонію життя та 12 – щоб рости над собою, вважає американський психотерапевт Вірджинія Сатир.
  2. Відомий американський економіст і доктор філософії Пол Зак рекомендує обніматися не менше восьми разів на день – щоб насолоджуватися життям і почуватися щасливим.
  3. Обійми з близькою людиною позбавляють від втоми, почуття самотності, підвищують самооцінку, допомагають побороти страх, знімають підвищену напругу. Вчені пояснюють це тим, що у відповідь на фізичний дотик гіпофіз виробляє підвищену дозу окситоцину (гормону любові).
  4. 10-секундні обійми раз на день здатні значно поліпшити самопочуття: боротися зі стресом, депресією та втомою, знизити ризик серцево-судинних патологій, підвищити імунітет і навіть допомагають у боротьбі з інфекціями.
  5. Італійські вчені стверджують, що люди, які часто обіймаються, живуть втричі довше.
  6. Обійми також здатні втамувати біль. Британські неврологи з університетського коледжу Лондона довели, що зменшити неприємні відчуття можна навіть обіймаючи самого себе.
  7. Діти, яких з народження рідко обіймали, у дорослому житті можуть виявитися нездатними любити інших.
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Картинки до Дня обіймів

Картинки до Дня обіймів

Картинки до Дня обіймів

Картинки до Дня обіймів

Картинки до Дня обіймів

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Теги
Календар , Привітання , Свято
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