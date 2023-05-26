4 червня віряни відзначають одне з головних православних свят – Трійцю. Цей день вважається символом триєдності Христа і Його зішестя на апостолів.

Як і будь-яке велике релігійне свято, Трійця має свої заборони. Зокрема, в цей день не можна стригти волосся і користуватися ножницями. Таке правило походить з часів язичництва, тоді воно вважалося народним забобоном.

Чому не можна стригти волосся на Трійцю, читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Чому не можна стригти волосся на Трійцю

Існує поширена думка, що стригти волосся в усі великі православні свята заборонено. Все тому, що в такі дні заведено ходити в храм на богослужіння, занурюватися думками у віру та молитву. Люди присвячували себе духовному стану та приділяли увагу своїм близьким.

Раніше для того, щоб підстригти волосся, потрібно було пройти чимало етапів: наколоти дров, наносити води, розвести вогонь тощо. Ця справа, як і похід в душ, вважалася складною і прирівнювалася до фізичних робіт. Відповідно, після такого довгого важкого процесу в людей не залишалося сил на церкву. Тоді перед вірянами зʼявлялося питання: провести процедуру чи піти на богослужіння.

Робити це не заборонялося, проте зазвичай перед великим святом наші предки намагалися приводити себе до ладу напередодні. А наступного дня відпочивали і присвячували час духовним речам.

У народі вірили, що стригти волосся на свята не можна, адже так притягуються біди. Також вважалося, що такі дні мають несприятливу енергію, яка може призупинити ріст волосся або ослабити його.

Окрім цього, на Трійцю не можна: