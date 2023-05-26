4 июня верующие отмечают один из главных православных праздников — Троицу. Этот день считается символом триединства Христа и Его сошествия на апостолов.

Как и любой большой религиозный праздник, Троица имеет свои запреты. В частности, в этот день нельзя стричь волосы и пользоваться ножницами. Такое правило происходит со времен язычества, тогда оно считалось народным суеверием.

Почему нельзя стричь волосы на Троицу, читайте далее в материале Фактов ICTV.

Почему нельзя стричь волосы на Троицу

Существует распространенное мнение, что стричь волосы во все большие православные праздники запрещено. Все потому, что в такие дни принято ходить в храм на богослужения, погружаться мыслями в веру и молитву. Люди посвящали себя духовному состоянию и уделяли внимание своим близким.

Ранее для того, чтобы подстричь волосы, нужно было пройти немало этапов: наколоть дров, наносить воды, развести огонь и тому подобное. Это дело, как и поход в душ, считалось сложным и приравнивалось к физическим работам. Соответственно, после такого долгого тяжелого процесса у людей не оставалось сил на церковь. Тогда перед верующими возникал вопрос: провести процедуру или пойти на богослужение.

Делать это не запрещалось, однако обычно перед большим праздником наши предки старались приводить себя в порядок накануне. А на следующий день отдыхали и посвящали время духовным вещам.

В народе верили, что стричь волосы на праздники нельзя, ведь так притягиваются беды. Также считалось, что такие дни имеют неблагоприятную энергию, которая может приостановить рост волос или ослабить их.

Кроме этого, на Троицу нельзя: