За давніх часів, коли людство не могло пояснити причин і наслідків тієї чи іншої події, виникали прикмети та забобони. Чи не найбільше від того потерпає високосний рік, що часто вважають нещасливим для різних починань. Зокрема Факти.Life розібралися, чому не можна народжувати у високосний рік. Точніше, чому не варто вірити в забобони та наділяти містикою буденні явища.

Причина появи забобонів щодо високосного року

Історично склалося так, що люди звикли наділяти рік із додатковим днем поганою славою. Навіть у самій його назві бачать зашифрований негаразд – “косить” все. Проте, якщо звернутися до фактів та статистики, стане зрозуміло, що катаклізми й катастрофи, що відбувалися в різні часи, жодним чином не повʼязані з кількістю днів у календарному році.

Чому високосний рік вважався недобрим для народин

У давнині побутувала думка, що народжені в високосний рік матимуть нещасливу долю. Зокрема, це стосується тих, чия поява на світ припадає на 29 лютого. Жартома про таких людей кажуть, що вони святкують день народження раз на чотири роки. Звісно, все це не має жодного наукового підкріплення. Ба більше, все залежить від нашої інтерпретації подій.

Зараз дивляться

Тож якщо людина народжується в такий особливий день, як 29 лютого, то, виходить, що й особистість унікальна – адже варто мислити позитивно. Якщо ж ви людина віруюча, то жоден священнослужитель вам теж не повідомить жодних перепон для народження дитини саме у вискокосний рік.

Народжені 29 лютого

Серед астрологів є думка, що діти, які зʼявилися на світ 29 лютого, мають рішучий і твердий характер – за ними лишається останнє слово в суперечках.

Цікаво, що у давні часи, які й наділили високосний рік всім поганими якостями, людей, народжених 29 лютого, вважали особливими й такими, що несуть важливу місію.

Сучасні люди, що мають доступ до джерел інформації, мають керуватися здоровим глуздом і памʼятати, що кожен сам творить власну долю. Тож не варто серйозно ставитися до забобонів і міфів.

Чи можна народжувати у високосний рік

Не просто можна, а й варто турбуватися про здоровʼя і психологічний стан майбутньої мами та не займатися навіюванням. Як ми знаємо, жінка при надії може стати чутливішою, глибше переживати страх і хвилювання, легше піддаватися змінам настрою через гормони. Тому їй точно потрібні слова підтримки, а не нічим не підкріплені прикмети та забобони, що зʼявилися через чиюсь схильність до містифікації.