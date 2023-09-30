В давние времена, когда человечество не могло объяснить причин и последствий того или иного события, возникали приметы и суеверия. Больше всего от этого страдает високосный год, который часто считают несчастливым для различных начинаний. В частности Факты.Life разобрались, почему нельзя рожать в високосный год. Точнее, почему не стоит верить в суеверия и наделять мистикой обыденные явления.

Причина появления суеверий относительно високосного года

Исторически сложилось так, что люди привыкли наделять год с дополнительным днем дурной славой. Даже в самом его названии видят зашифрованное бедствие — “косит” все. Однако, если обратиться к фактам и статистике, станет понятно, что катаклизмы и катастрофы, происходившие в разные времена, никак не связаны с количеством дней в календарном году.

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Почему високосный год считался нехорошим для рождений

В древности бытовало мнение, что у рожденных в високосный год будет несчастливая судьба. В частности, это касается тех, чье появление на свет приходится на 29 февраля. В шутку о таких людях говорят, что они празднуют день рождения раз в четыре года. Конечно, все это не имеет никакого научного подкрепления. Более того, все зависит от нашей интерпретации событий.

Поэтому, если человек рождается в такой особый день, как 29 февраля, то, получается, что и личность уникальна. Ведь стоит мыслить позитивно. Если же вы человек верующий, то ни один священнослужитель вам тоже не сообщит никаких преград для рождения ребенка именно в високосный год.

Рожденные 29 февраля

Среди астрологов есть мнение, что дети, которые появились на свет 29 февраля, имеют решительный и твердый характер — за ними остается последнее слово в спорах.

Интересно, что в древние времена, которые и наделили високосный год всем плохими качествами, людей, рожденных 29 февраля, считали особенными и несущими важную миссию.

Современные люди, имеющие доступ к источникам информации, должны руководствоваться здравым смыслом и помнить, что каждый сам творит свою судьбу. Поэтому не стоит серьезно относиться к суевериям и мифам.

Можно ли рожать в високосный год

Не просто можно, но и стоит беспокоиться о здоровье и психологическом состоянии будущей мамы и не заниматься внушением. Как мы знаем, женщина в положении может стать более чувствительной, глубже переживать страх и волнения, легче поддаваться сменам настроения из-за гормонов. Поэтому ей точно нужны слова поддержки, а не ничем не подкрепленные приметы и суеверия, которые появились из-за чьей-то склонности к мистификации.