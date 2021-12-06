День святої великомучениці Катерини традиційно відзначають 7 грудня. Для дівчат це свято особливе, адже, за повірями, саме в цей день можна дізнатися про свого судженого за допомогою ворожінь. Аби свята Катерина принесла щастя, слід дотримуватися декілько правил, тож ми підготували список того, що не можна робити на День святої Катерини.

Великомучениця Катерина вважається символом жіночого розуму й краси. За легендою, дівчина, що народилась у третьому столітті, вражала всіх своєю вродою. Катерина довго не могла знайти собі достойного чоловіка, аж поки не прийняла християнство й не отримала обручку від Небесного Нареченого.

Дівчина була вкрай сміливою й не побоялась вступитися за людей, яких приносили в жертву язичники, а потім самовільно віддала своє життя. Відтоді Катерина стала покровительницею й захисницею всіх жінок.

7 грудня – найкращий день для того, щоб поворожити й дізнатися про свою долю, проте робити це слід вкрай обережно.

Пам’ятайте про те, що не можна:

Використовувати в обрядах дзеркало, якщо ви не впевнені у своїх знаннях.

Використовувати карти таро, адже вони можуть показати хибні передбачення.

Викликати духів та інших містичних істот, адже вони можуть накликати біду на вас.

Просити когось іншого поворожити вам безкоштовно. Краще заплатити грошима, ніж власним щастям і здоров’ям.

Дівчатам, що хочуть знайти цього року справжнє кохання, слід піти до церкви й ушанувати святу Катерину, помолившись і поставивши три свічки.

На День святої Катерини також не рекомендують: