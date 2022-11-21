На 21 листопада припадає День янгола Михайла. В Україні це дуже поширене ім’я, яке не втрачає своєї актуальності завдяки своїй багатій історії. Саме час привітати Михайлів із важливим днем ​​і побажати отримувати лише приємне від життя, оминаючи все погане.

Значення імені Михайло

Відомо, що популярне ім’я Михайло бере своє коріння з єврейського Міхаела. До українського побуту ім’я потрапило через грецьке ім’я Міхаель.

З єврейського ім’я перекладається як хтось як Бог – людина, яка рівна з Богом.

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Власник імені Михайло часто чесна особистість, хай і емоційна. Такі люди не здатні на погані справи, поважають чужі кордони, а критику стосовно інших представляють у дуже м’якій формі. Він нейтральний до своїх колег по роботі, а кохання вміє доводити справою, що дуже цінується серед протилежної статі.

Привітання з Днем ангела Михайла у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, а також нагадають про важливість імені, у яке багато заклали наші предки.

***

Михайло. З Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

***

В День Ангела Михайло,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щасливим будь!

Й про все погане ти забудь!

***

Михайло, з Днем ангела тебе,

З святом цим я привітаю,

Хай в усьому повезе

Я ж від себе побажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Вірних, чуйних друзів,

Радісних і добрих снів,

Й сміх дзвінкий в окрузі.

***

Коли на світі ти з’явився,

Михайлом – рідні нарекли,

То Ангел твій з небес спустився,

Щоб бути поруч з жителем Землі.

З тих пір, День Ангела святкуєш, –

І його тепер шануєш,

Як знак душі благословення,

І неземного одкровення.

Хай Ангел від лиха тебе вберігає,

А успіх та щастя тебе здоганяє.

***

З Днем Ангела, Михайло. Нехай ангел, погляд не відводячи, доглядає за тобою, нехай все життя зберігає тебе, прикривши від бід собою.

***

Незабаром настане грудень – перший місяць зими порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі й професійних. Наприклад, в останній місяць року свій день відзначатимуть працівники статистика, архівів, сухопутні війська ЗСУ та працівники суду. Ознайомитися з повним календарем свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.