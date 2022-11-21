На 21 листопада припадає День янгола Михайла. В Україні це дуже поширене ім’я, яке не втрачає своєї актуальності завдяки своїй багатій історії. Саме час привітати Михайлів із важливим днем і побажати отримувати лише приємне від життя, оминаючи все погане.
Значення імені Михайло
Відомо, що популярне ім’я Михайло бере своє коріння з єврейського Міхаела. До українського побуту ім’я потрапило через грецьке ім’я Міхаель.
З єврейського ім’я перекладається як хтось як Бог – людина, яка рівна з Богом.
Власник імені Михайло часто чесна особистість, хай і емоційна. Такі люди не здатні на погані справи, поважають чужі кордони, а критику стосовно інших представляють у дуже м’якій формі. Він нейтральний до своїх колег по роботі, а кохання вміє доводити справою, що дуже цінується серед протилежної статі.
Привітання з Днем ангела Михайла у листівках та СМС порадують ваших близьких та знайомих, а також нагадають про важливість імені, у яке багато заклали наші предки.
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Михайло. З Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.
***
В День Ангела Михайло,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щасливим будь!
Й про все погане ти забудь!
***
Михайло, з Днем ангела тебе,
З святом цим я привітаю,
Хай в усьому повезе
Я ж від себе побажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Вірних, чуйних друзів,
Радісних і добрих снів,
Й сміх дзвінкий в окрузі.
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Коли на світі ти з’явився,
Михайлом – рідні нарекли,
То Ангел твій з небес спустився,
Щоб бути поруч з жителем Землі.
З тих пір, День Ангела святкуєш, –
І його тепер шануєш,
Як знак душі благословення,
І неземного одкровення.
Хай Ангел від лиха тебе вберігає,
А успіх та щастя тебе здоганяє.
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З Днем Ангела, Михайло. Нехай ангел, погляд не відводячи, доглядає за тобою, нехай все життя зберігає тебе, прикривши від бід собою.
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Незабаром настане грудень – перший місяць зими порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі й професійних. Наприклад, в останній місяць року свій день відзначатимуть працівники статистика, архівів, сухопутні війська ЗСУ та працівники суду. Ознайомитися з повним календарем свят грудня 2022 року можна на Фактах ICTV.