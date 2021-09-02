Урочиста церемонія нагородження премією Національна легенда України коштувала державі 7 млн грн.

Вона була організована на території Маріїнського палацу 23 серпня. На заході нагороджували легендарних особистостей держави, а лауреатів премії вітали кілька сотень представників політичної, культурної та спортивної еліти.

Щодо бюджету на організацію премії, то 6,7 млн грн було направлено на розробку і реалізацію креативної комунікаційної кампанії та концепції заходу, які без тендеру отримало ТОВ Івент агентство ПМ продакшн.

З них значна частина грошей пішла на створення міні-фільмів (1,69 млн грн), відеодекорації (0,80 млн грн) та інсталяції (0,44 млн грн).

Про це повідомив Офіс президента на офіційний запит Главкому.

Декоруванням заходу займався підприємець Володимир Кошовий. Оформлення сцени та гостьової зони загалом коштувало 1,76 млн грн.

За частування гостей премії відповідало держпідприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів Гарант-сервіс.

Столи сервірували лососем з копченим сиром (порція 35 грам коштувала 48 грн), прошутто з грушею (48 грн/порція), фісташковим трюфелем (43 грн/штука).

З напоїв пропонували чай, каву, ігристе Shabo Classic брют та воду Крайня. Найдорожчими стравами вийшли ланч-бокси для окремих гостей заходу.

Наприклад, бокс для виконавців, які розважали гостей, коштував 1,25 тис. грн. Всього таких наборів було 28. Вони призначалися таким артистам, як Сергій Бабкін, Tayanna, Джамала, Тіна Кароль та інші.

Значно дешевшими виявилися ланч-бокси для 120 хористів. Наповнення одного набору коштувало 180 грн.

Нагадаємо, що перед Днем Незалежності чинний президент України Володимир Зеленський заснував нагороду Національна легенда України.

Таким чином він хотів відзначити громадян, чиї особисті заслуги посприяли становленню незалежної України.

Відзнаку отримали: