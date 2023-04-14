Великдень 2023 за юліанським календарем святкуватимуть 16 квітня. Попри воєнний стан, віряни зможуть піти до церкви й освятити паску. Освячення пасок – це символічна дія. Вона нагадує про воскресіння Христа і нове життя, яке він дарує послідовникам. Коли святитимуть паски в Києві та де можна освятити великодній кошик 15 і 16 квітня, читайте в матеріалі.

Свято-Михайлівський Золотоверхий собор (ПЦУ)

15 квітня (субота) з 16:00 до 23:00

16 квітня (неділя) з 6:00 до 15:00

Успенська Києво-Печерська лавра (ПЦУ)

15 квітня (субота) з 16:00 до 23:00

16 квітня (неділя) з 6:00 до 12:00

Володимирський кафедральний собор (ПЦУ)

15 квітня (субота) з 16:00 до 23:00

16 квітня (неділя) з 6:00 до 14:00

Спасо-Преображенський собор (ПЦУ)

15 квітня (субота) з 19:00 до 21:00

Свято-Покровський храм (ПЦУ)

15 квітня (субота) з 13:00 до 21:00

16 квітня (неділя) з 8:00 до 15:00

Храм святих апостолів Петра і Павла (ПЦУ)

16 квітня (неділя) – з 05:00

Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (ПЦУ)

15 квітня (субота) з 18:00 до 21:00

16 квітня (неділя) з 05:00 до 13:00

Храм Усіх Святих (ПЦУ)

15 квітня (субота) з 18:00 до 23:00

16 квітня (неділя) з 05:00 до 14:00

Храм Святого Василя Великого (УГКЦ)

16 квітня (неділя) – 08:00, 11:00

Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ в Пирогові

16 квітня (неділя) – 12:00

Патріарший собор Воскресіння Христового (УГКЦ)

15 квітня (субота) з 15:00 до 21:00

16 квітня (неділя) – 09:00, 11:00

Нагадаємо, в Україні на Великдень зберігається комендантська година. У Києві вона діятиме з 00:00 до 05:00 години. Але щоб не пропустити великоднє богослужіння, вірянам дозволили залишатися у храмах на всю ніч.

Якщо ви не маєте можливості піти до храму, вмикайте богослужіння на Великдень 2023 онлайн. А якщо твердо вирішили йти до церкви, уникайте масових скупчень і не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.