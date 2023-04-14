Великдень 2023 за юліанським календарем святкуватимуть 16 квітня. Попри воєнний стан, віряни зможуть піти до церкви й освятити паску.
Освячення пасок – це символічна дія. Вона нагадує про воскресіння Христа і нове життя, яке він дарує послідовникам.
Коли святитимуть паски в Києві та де можна освятити великодній кошик 15 і 16 квітня, читайте в матеріалі.
Свято-Михайлівський Золотоверхий собор (ПЦУ)
- 15 квітня (субота) з 16:00 до 23:00
- 16 квітня (неділя) з 6:00 до 15:00
Успенська Києво-Печерська лавра (ПЦУ)
- 15 квітня (субота) з 16:00 до 23:00
- 16 квітня (неділя) з 6:00 до 12:00
Володимирський кафедральний собор (ПЦУ)
- 15 квітня (субота) з 16:00 до 23:00
- 16 квітня (неділя) з 6:00 до 14:00
Спасо-Преображенський собор (ПЦУ)
- 15 квітня (субота) з 19:00 до 21:00
Свято-Покровський храм (ПЦУ)
- 15 квітня (субота) з 13:00 до 21:00
- 16 квітня (неділя) з 8:00 до 15:00
Храм святих апостолів Петра і Павла (ПЦУ)
- 16 квітня (неділя) – з 05:00
Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (ПЦУ)
- 15 квітня (субота) з 18:00 до 21:00
- 16 квітня (неділя) з 05:00 до 13:00
Храм Усіх Святих (ПЦУ)
- 15 квітня (субота) з 18:00 до 23:00
- 16 квітня (неділя) з 05:00 до 14:00
Храм Святого Василя Великого (УГКЦ)
- 16 квітня (неділя) – 08:00, 11:00
Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ в Пирогові
- 16 квітня (неділя) – 12:00
Патріарший собор Воскресіння Христового (УГКЦ)
- 15 квітня (субота) з 15:00 до 21:00
- 16 квітня (неділя) – 09:00, 11:00
Нагадаємо, в Україні на Великдень зберігається комендантська година. У Києві вона діятиме з 00:00 до 05:00 години. Але щоб не пропустити великоднє богослужіння, вірянам дозволили залишатися у храмах на всю ніч.
Якщо ви не маєте можливості піти до храму, вмикайте богослужіння на Великдень 2023 онлайн. А якщо твердо вирішили йти до церкви, уникайте масових скупчень і не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.