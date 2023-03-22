25 березня за григоріанським календарем відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це третє за важливістю церковне свято в християнстві.
Назва свята означає благе звіщення, оскільки вважається, що саме цього дня Діва Марія дізналася, що стане матір’ю Ісуса Христа.
Історія свята Благовіщення Пресвятої Богородиці
Шанованою церковною урочистістю це свято стало в VI столітті, проте перша його згадка датується II століттям.
Як ми вже писали вище, Благовіщення пов’язане з великою подією в житті Діви Марії, до якої з’явився архангел Гавриїл. Перші слова, що він сказав Богородиці, яка виховувалася в Єрусалимі: – Радуйся, Благодатна! Господь із тобою. У відповідь від неї пролунало: – Так буде мені за словом твоїм.
Так, зачаття Ісуса Христа стало спокутою гріхопадіння Єви, що піддалася спокусі.
Дата 25 березня обрана не випадково. Між нею та Різдвом Христовим – 25 грудня – рівно дев’ять місяців, що символізує період виношування дитини.
Благовіщення символізує початок спокути гріхів, оскільки Господь втілився в реальному світі.
Благовіщення Пресвятої Богородиці – традиції
Як і в будь-яке інше церковне свято, у цей день віряни відвідують храм. Вони йдуть на святкову літургію, моляться, а дехто випускає голубів, оскільки вірить, що саме ці птахи долетять до неба.
Також люди вірять, що на Благовіщення відкриваються небеса, а отже – Господь точно почує всі молитви. Також у церквах замовляють молитви за здоров’я всієї родини.
Священники цього дня зазвичай одягають блакитні ряси, приходять у цьому кольорі й парафіяни.
Жінки звертаються до Пресвятої Богородиці. Просять її про вдале заміжжя, дітей і щасливе сімейне життя.
Також цього дня заведено збиратися за сімейним святковим столом, а перед Благовіщенням – провести генеральне прибирання.
Що не можна робити на Благовіщення Пресвятої Богородиці
- Заборонено займатися будь-якою фізичною працею, наприклад, прибирати в будинку або садити щось на городі.
- Не можна брати або давати гроші в борг.
- Заборонено шити, в’язати і займатися будь-яким іншим рукоділлям.
- Цього дня не можна навіть мити голову і заплітати коси. У народі кажуть: – Птах гнізда не в’є, дівчина коси не заплітає.
- Не можна лихословити, сваритися, конфліктувати, обговорювати і засуджувати.
- Не варто запалювати свічки.
- Вінчання, хрестини та інші обряди краще запланувати на інший день.