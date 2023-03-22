25 березня за григоріанським календарем відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це третє за важливістю церковне свято в християнстві.

Назва свята означає благе звіщення, оскільки вважається, що саме цього дня Діва Марія дізналася, що стане матір’ю Ісуса Христа.

Історія свята Благовіщення Пресвятої Богородиці

Шанованою церковною урочистістю це свято стало в VI столітті, проте перша його згадка датується II століттям.

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Як ми вже писали вище, Благовіщення пов’язане з великою подією в житті Діви Марії, до якої з’явився архангел Гавриїл. Перші слова, що він сказав Богородиці, яка виховувалася в Єрусалимі: – Радуйся, Благодатна! Господь із тобою. У відповідь від неї пролунало: – Так буде мені за словом твоїм.

Так, зачаття Ісуса Христа стало спокутою гріхопадіння Єви, що піддалася спокусі.

Дата 25 березня обрана не випадково. Між нею та Різдвом Христовим – 25 грудня – рівно дев’ять місяців, що символізує період виношування дитини.

Благовіщення символізує початок спокути гріхів, оскільки Господь втілився в реальному світі.

Благовіщення Пресвятої Богородиці – традиції

Як і в будь-яке інше церковне свято, у цей день віряни відвідують храм. Вони йдуть на святкову літургію, моляться, а дехто випускає голубів, оскільки вірить, що саме ці птахи долетять до неба.

Також люди вірять, що на Благовіщення відкриваються небеса, а отже – Господь точно почує всі молитви. Також у церквах замовляють молитви за здоров’я всієї родини.

Священники цього дня зазвичай одягають блакитні ряси, приходять у цьому кольорі й парафіяни.

Жінки звертаються до Пресвятої Богородиці. Просять її про вдале заміжжя, дітей і щасливе сімейне життя.

Також цього дня заведено збиратися за сімейним святковим столом, а перед Благовіщенням – провести генеральне прибирання.

Що не можна робити на Благовіщення Пресвятої Богородиці