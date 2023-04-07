7 квітня віряни відзначають важливе світле християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно приурочено пам’яті про чудесну появу архангела Гавриїла Діві Марії, який повідомив їй про народження Ісуса Христа.
Благовіщення є третім за важливістю церковним святом у християнстві після Різдва Христового і Великодня. Його назва означає “блага звістка”.
У цю дату необхідно вітати одне одного, бажаючи чудесного життя, допомоги небес, усіх благ і миру. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2023 у листівках, смс і прозі.
Привітання з Благовіщенням 2023 у листівках
Привітання з Благовіщенням 2023 у смс
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З Благовіщенням Україну вітаю,
Перемоги та миру українцям бажаю.
Нехай сьогодні до нас ангел прийде
І добру звістку всім нам принесе.
Нехай гармонія в світі настане,
Нехай нам у небі сонце засяє.
І буде нехай знову і знову
З нами віра, надія й любов!
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Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
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Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
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У Благовіщення поспішаю я,
Всіх привітати православних!
Всім бажаю я здоров’я
І справ праведних і славних!
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З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.
Привітання з Благовіщенням 2023 у прозі
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Вітаю зі святом Благовіщення! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку.
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Нехай Богородиця тебе береже! Бажаю щастя, здоров’я і спокою на душі. Радісних днів, достатку, здійснення мрій, миру та перемоги!
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Вітаю тебе з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать. Нехай матеріальні та духовні блага будуть в достатку, а в двері стукають тільки благі вісті!
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З Благовіщенням вас вітаю! Бажаю, щоб цей день був світлим, добрим, ясним! Нехай благі вісті приходять часто, в долі й домі буде порядок, а в душі панує весна.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки благі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.