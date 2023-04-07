7 квітня віряни відзначають важливе світле християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно приурочено пам’яті про чудесну появу архангела Гавриїла Діві Марії, який повідомив їй про народження Ісуса Христа.

Благовіщення є третім за важливістю церковним святом у християнстві після Різдва Христового і Великодня. Його назва означає “блага звістка”.

У цю дату необхідно вітати одне одного, бажаючи чудесного життя, допомоги небес, усіх благ і миру. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2023 у листівках, смс і прозі.

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Привітання з Благовіщенням 2023 у листівках

Привітання з Благовіщенням 2023 у смс

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З Благовіщенням Україну вітаю,

Перемоги та миру українцям бажаю.

Нехай сьогодні до нас ангел прийде

І добру звістку всім нам принесе.

Нехай гармонія в світі настане,

Нехай нам у небі сонце засяє.

І буде нехай знову і знову

З нами віра, надія й любов!

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Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

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Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

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У Благовіщення поспішаю я,

Всіх привітати православних!

Всім бажаю я здоров’я

І справ праведних і славних!

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З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

Привітання з Благовіщенням 2023 у прозі

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Вітаю зі святом Благовіщення! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку.

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Нехай Богородиця тебе береже! Бажаю щастя, здоров’я і спокою на душі. Радісних днів, достатку, здійснення мрій, миру та перемоги!

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Вітаю тебе з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать. Нехай матеріальні та духовні блага будуть в достатку, а в двері стукають тільки благі вісті!

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З Благовіщенням вас вітаю! Бажаю, щоб цей день був світлим, добрим, ясним! Нехай благі вісті приходять часто, в долі й домі буде порядок, а в душі панує весна.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки благі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.