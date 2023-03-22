Благовіщення Пресвятої Богородиці – третє за важливістю церковне свято у християнстві. Цього дня архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії з доброю звісткою про те, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа.
У православному календарі Благовіщення не є перехідним святом, тому щороку припадає на одну і ту саму дату. Православні відзначають Благовіщення 7 квітня, а католики – 25 березня.
Факти ICTV розбиралися, чи скасовуються заборони Великого посту на Благовіщення 2023 та що можна їсти на свято.
Чи скасовується Великий піст на Благовіщення?
Великий піст передбачає чимало обмежень у харчуванні. У цей період забороняється їсти:
- м’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало);
- риба (червона, річкова);
- молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло);
- яйця;
- бульйони (курячий, свинячий);
- випічка та макарони (що містять яйця та молочні продукти);
- фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики);
- солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти);
- алкоголь (міцні та неміцні напої).
Проте на честь великого свята Благовіщення Пресвятої Богородиці обмеження для вірян дещо послаблюються. Тобто на Благовіщення піст не скасовується, а лише помʼякшується.
Наприклад, вірянам дозволяється вживати рибу на Благовіщення. Цей продукт дозволяється лише двічі протягом посту: на Благовіщення та у Вербну неділю.
Також у межах посту 7 квітня дозволено варену та тушковану їжу з олією. А от м’ясо, яйця, молоко залишаються під забороною.
Ще на Благовіщення віряни можуть випити трішки вина. Загалом, у день великого свята можна вживати:
- овочі (картопля, морква, буряк, селера, цибуля, капуста, огірки);
- зелень (кріп, петрушка, шпинат, салат, кінза);
- водорості (морська капуста);
- гриби (шампіньйони, лисички, гливи);
- бобові (квасоля, горох);
- крупи (рис, гречка, вівсянка, булгур);
- пісний хліб (бородинський, зерновий, столичний), прісні хлібці та лаваші;
- борошно (рисове, кукурудзяне, вівсяне, пшеничне грубого помелу);
- фрукти (яблука, груші, журавлина, цитрусові, виноград, банани, ананаси);
- сухофрукти (чорнослив, фініки, курага, родзинки);
- горіхи (волоський, фундук, кеш’ю, арахіс);
- насіння (гарбуза, кунжуту, льону);
- соуси та заправки пісні (соя, гірчиця, кетчуп);
- солодощі (мед, мармелад, пісний зефір, вівсяне печиво, цукор, чорний шоколад, халва, льодяники, рахат-лукум);
- напої (чай, кава, компот, узвар, сік, морс, рослинне молоко);
- олії (соняшникова, лляна, оливкова, кунжутна тощо);
- рибу;
- вино.