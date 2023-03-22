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Благовіщення 2023: чи скасовується Великий піст на свято

22 Березня 2023, 17:07
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Благовіщення Присвятої Богородиці
Джерело: Depositphotos

Благовіщення Пресвятої Богородиці – третє за важливістю церковне свято у християнстві. Цього дня архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії з доброю звісткою про те, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа.

У православному календарі Благовіщення не є перехідним святом, тому щороку припадає на одну і ту саму дату. Православні відзначають Благовіщення 7 квітня, а католики – 25 березня.

Факти ICTV розбиралися, чи скасовуються заборони Великого посту на Благовіщення 2023 та що можна їсти на свято.

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Чи скасовується Великий піст на Благовіщення?

Великий піст передбачає чимало обмежень у харчуванні. У цей період забороняється їсти:

  • м’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало);
  • риба (червона, річкова);
  • молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло);
  • яйця;
  • бульйони (курячий, свинячий);
  • випічка та макарони (що містять яйця та молочні продукти);
  • фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики);
  • солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти);
  • алкоголь (міцні та неміцні напої).

Проте на честь великого свята Благовіщення Пресвятої Богородиці обмеження для вірян дещо послаблюються. Тобто на Благовіщення піст не скасовується, а лише помʼякшується.

Наприклад, вірянам дозволяється  вживати рибу на Благовіщення. Цей продукт дозволяється лише двічі протягом посту: на Благовіщення та у Вербну неділю.

Також у межах посту 7 квітня дозволено варену та тушковану їжу з олією. А от м’ясо, яйця, молоко залишаються під забороною.

Ще на Благовіщення віряни можуть випити трішки вина. Загалом, у день великого свята можна вживати:

  • овочі (картопля, морква, буряк, селера, цибуля, капуста, огірки);
  • зелень (кріп, петрушка, шпинат, салат, кінза);
  • водорості (морська капуста);
  • гриби (шампіньйони, лисички, гливи);
  • бобові (квасоля, горох);
  • крупи (рис, гречка, вівсянка, булгур);
  • пісний хліб (бородинський, зерновий, столичний), прісні хлібці та лаваші;
  • борошно (рисове, кукурудзяне, вівсяне, пшеничне грубого помелу);
  • фрукти (яблука, груші, журавлина, цитрусові, виноград, банани, ананаси);
  • сухофрукти (чорнослив, фініки, курага, родзинки);
  • горіхи (волоський, фундук, кеш’ю, арахіс);
  • насіння (гарбуза, кунжуту, льону);
  • соуси та заправки пісні (соя, гірчиця, кетчуп);
  • солодощі (мед, мармелад, пісний зефір, вівсяне печиво, цукор, чорний шоколад, халва, льодяники, рахат-лукум);
  • напої (чай, кава, компот, узвар, сік, морс, рослинне молоко);
  • олії (соняшникова, лляна, оливкова, кунжутна тощо);
  • рибу;
  • вино.
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Благовіщення Великий піст заборона релігійне свято Свято
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