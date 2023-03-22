Благовіщення Пресвятої Богородиці – третє за важливістю церковне свято у християнстві. Цього дня архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії з доброю звісткою про те, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа.

У православному календарі Благовіщення не є перехідним святом, тому щороку припадає на одну і ту саму дату. Православні відзначають Благовіщення 7 квітня, а католики – 25 березня.

Факти ICTV розбиралися, чи скасовуються заборони Великого посту на Благовіщення 2023 та що можна їсти на свято.

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Чи скасовується Великий піст на Благовіщення?

Великий піст передбачає чимало обмежень у харчуванні. У цей період забороняється їсти:

м’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало);

риба (червона, річкова);

молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло);

яйця;

бульйони (курячий, свинячий);

випічка та макарони (що містять яйця та молочні продукти);

фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики);

солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти);

алкоголь (міцні та неміцні напої).

Проте на честь великого свята Благовіщення Пресвятої Богородиці обмеження для вірян дещо послаблюються. Тобто на Благовіщення піст не скасовується, а лише помʼякшується.

Наприклад, вірянам дозволяється вживати рибу на Благовіщення. Цей продукт дозволяється лише двічі протягом посту: на Благовіщення та у Вербну неділю.

Також у межах посту 7 квітня дозволено варену та тушковану їжу з олією. А от м’ясо, яйця, молоко залишаються під забороною.

Ще на Благовіщення віряни можуть випити трішки вина. Загалом, у день великого свята можна вживати: