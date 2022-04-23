Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі

У суботу перед Великоднем у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.

За сходженням Благодатного вогню 2022 у Храмі Гробу Господнього можна було спостерігати онлайн.

У православній традиції вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христа. Він з’являється в єрусалимському храмі щороку за день до святкування Великодня.

За повір’ям, якщо сходження Благодатного вогню немає – це одна з ознак наближення кінця світу. Так Господь дає християнам знак того, що часу на покаяння майже не залишилося.

Однак жодного разу в історії не було такого, щоб Благодатний вогонь не сходив на Землю.