Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В субботу перед Пасхой в Иерусалиме взошел Благодатный огонь.

За восхождением Благодатного огня 2022 в Храме Гроба Господня можно было наблюдать онлайн.

В православной традиции огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христа. Он появляется в иерусалимском храме каждый год за день до празднования Пасхи.

Согласно поверьям, если схождения Благодатного огня нет – это один из признаков приближения конца света. Так Господь дает христианам знак того, что времени для покаяния почти не осталось.

Однако ни разу в истории не было такого, чтобы Благодатный огонь не сходил на Землю.