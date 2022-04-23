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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

23 апреля 2022, 14:47
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Благодатний вогонь 2022 зійшов у Єрусалимі

В субботу перед Пасхой в Иерусалиме взошел Благодатный огонь.

За восхождением Благодатного огня 2022 в Храме Гроба Господня можно было наблюдать онлайн.

В православной традиции огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христа. Он появляется в иерусалимском храме каждый год за день до празднования Пасхи.

Согласно поверьям, если схождения Благодатного огня нет – это один из признаков приближения конца света. Так Господь дает христианам знак того, что времени для покаяния почти не осталось.

Однако ни разу в истории не было такого, чтобы Благодатный огонь не сходил на Землю.

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Теги
Благодатний вогонь, Пасха
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