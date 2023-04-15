Благодатний вогонь сходить щороку напередодні Великодня у єрусалимському храмі Гробу Господнього. Саме час згадати історію появи цієї події, чому він сходить саме на Великдень і що буде, якщо не зійде – про все це далі в матеріалі.
Що таке Благодатний вогонь
Благодатний вогонь – це вогонь, який виносять із Гробу Господнього на особливому богослужінні у Велику суботу у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.
Ця подія символізує появу Ісуса на землі після воскресіння. Як вогонь виносять із Гробу, так і вийшов сам Спаситель.
Коли з’явився Благодатний вогонь
Історія свідчить, що першим побачив Благодатний вогонь апостол Петро. Він прийшов до Христової гробниці, бо знав, що той ожив.
Уперше про Благодатний вогонь писали ще в IV столітті – як християнські, так і мусульманські автори.
Як сходить Благодатний вогонь
Сходження вогню суворо контролюється. Перед подіями Великої суботи у храмі заведено гасити всі свічки та лампади.
Вже в суботу вранці каплицю над Гробом оглядають делегації всіх церков, а потім запечатують Гріб.
Вже після обіду, з 14:00 до 15:00 Єрусалимський патріарх йде до Кувуклії зі смолоскипами та свічками, де читає молитву.
Після цього Благодатний вогонь підпалює принесені смолоскипи та свічки, якими розносять вогонь і поширюють по всьому світу.
Чому Благодатний вогонь сходить на Великдень
Є кілька версій того, чому Благодатний вогонь сходить на православний Великдень:
- Це нагородження Ісусом православної віри за поширення вчення.
- Тільки старий юліанський календар є правильним – за ним і відзначають Великдень православні християни. Саме це й позначається на термінах появи Благодатного вогню.
- Лише патріарх і священник православної церкви знають послідовність проведення Літанії.
Що буде, якщо Благодатний вогонь не зійде
Якщо Благодатний вогонь не зійшов – це передбачення кінця світу. Це буде знак, що найближчим часом потрібно покаятися за свої гріхи, інакше можна не встигнути.
Однак, кінець світу настане не лише тоді, коли не зійде Благодатний вогонь – ще має з'явитися Ноїв ковчег на горі Арарат, а також пересохнути Мамврійський дуб.