Що таке Благодатний вогонь

Благодатний вогонь – це вогонь, який виносять із Гробу Господнього на особливому богослужінні у Велику суботу у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Ця подія символізує появу Ісуса на землі після воскресіння. Як вогонь виносять із Гробу, так і вийшов сам Спаситель.