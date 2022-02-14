День святого Валентина – популярне свято, яке відзначають у всьому світі. Українці також дуже люблять цей день – багато хто готується до нього, щоб приємно здивувати свою другу половинку. Багато хто з нас уже забронював місця в кінотеатрі, або ж прикупив несподівані подарунки, які зможуть передати кохання.

Проте деякі країни вирішили відмовитись від цього важливого для закоханих дня. В яких країнах заборонено День святого Валентина – далі у матеріалі.

Почнемо з Пакистану – у 2016 році президент Мамнон Хуссейн закликав пакистанців ігнорувати день Валентина, заявивши, що це свято жодним чином не стосується їхньої культури, і його треба уникати.

У підсумку, у 2018 році Ісламабадський Високий Суд запровадив торік заборону на святкування дня святого Валентина. Це сталося після петиції пакистанця Абдула Вахіда, який вважає, що це свято пропагується аморальністю, наготою та непристойністю, що суперечить місцевій культурі.

В Ірані хоч і немає офіційної заборони, але власникам місцевих магазинів забороняється виробляти та продавати товар, пов’язаний із всесвітнім святом. Йдеться про валентинки, листівки, і навіть повітряні кулі у формі серця.

Схожа історія і в Індонезії – заборони з боку закону на святкування Дня святого Валентина немає, але місцева влада всіляко заважає цій події. Наприклад, 2017 року 14 лютого поліція міста Макассар конфіскувала всі місцеві презервативи в аптеках та магазинах, заявивши, що вони продаються нелегально.

У Малайзії також борються із цим святом. Все через фетву, випущену у 2005 році, яка ухвалила, що Валентин заохочує розбещеність та іншу аморальну діяльність.

До речі, з 2019 року в Саудівській Аравії вперше в історії країни дозволяється 14 лютого відкрито купувати та дарувати один одному червоні троянди, цукерки та прикраси у формі сердець.

У Європі День святого Валентина почали святкувати з XIII століття, США з 1777 року. В Україні День закоханих — досить нове свято, але дуже популярне. Про докладну історію виникнення свята закоханих читайте на Фактах ICTV.