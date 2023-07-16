16 липня в Україні відзначають професійне свято – День бухгалтера. У 2023 році ця дата припадає на вихідний день – неділю.

Дата святкування обрана не випадково. Саме цього дня 1999 року урядом було ухвалено Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Люди, які працюють у цій професії, роблять чимало важливих справ, а саме – займаються нарахуванням зарплати, готують і надсилають звітність до податкової служби, слідкують за фінансовими потоками тощо. Якщо у вашому оточенні є фахівець із цієї сфери, не забудьте його привітати. Факти ICTV підготували привітання з Днем бухгалтера 2023 у листівках, СМС і прозі.

Привітання з Днем бухгалтера 2023 у листівках

Привітання з Днем бухгалтера 2023 у СМС

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З Днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

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З Днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати.

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров’я,

Щастя та кохання.

Хай дарує вам робота

Успіхи й надбання.

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Вітаю з Днем бухгалтера,

Із вашим святом професійним.

Бажаю миру і добра,

А ще — енергії і сили.

Хай в радість буде вам робота,

Все заплановане вдається,

Нехай зростають всі доходи,

Дебет з кредитом хай зійдеться!



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Хай милують око ваше

Дебет, кредит і баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

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З Днем бухгалтера вітаю,

Й побажань сердечних маю.

Зичу вам в прекрасне свято

Щастя і тепла багато,

Завжди легких підрахунків

Та від долі подарунків!



Привітання з Днем бухгалтера 2023 у прозі

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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю точних розрахунків у роботі, приємних робочих днів і не менш приємного відпочинку.

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Вітаю з професійним святом – з Днем бухгалтера! Це професія, що вимагає уважності, відповідальності та посидючості, тому хочеться побажати вам терпіння, працьовитості, легкості в роботі, побільше щасливих, спокійних моментів і пам’ятних вихідних!

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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю оптимізму, бадьорості, удачі, благополуччя, порядку, поваги, високого професіоналізму, достатку, щастя і везіння.

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З Днем бухгалтера! Бажаю правильних балансів, вірних підрахунків і великих цифр у зарплаті.

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Вітаю тебе з професійним святом! Бажаю вміння, терпіння, правильних звітів і щоб баланс завжди сходився. Нехай вдома все буде, здоров’я і щастя!