16 липня в Україні відзначають професійне свято – День бухгалтера. У 2023 році ця дата припадає на вихідний день – неділю.
Дата святкування обрана не випадково. Саме цього дня 1999 року урядом було ухвалено Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
Люди, які працюють у цій професії, роблять чимало важливих справ, а саме – займаються нарахуванням зарплати, готують і надсилають звітність до податкової служби, слідкують за фінансовими потоками тощо. Якщо у вашому оточенні є фахівець із цієї сфери, не забудьте його привітати. Факти ICTV підготували привітання з Днем бухгалтера 2023 у листівках, СМС і прозі.
Привітання з Днем бухгалтера 2023 у листівках
Привітання з Днем бухгалтера 2023 у СМС
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З Днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
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З Днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати.
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.
Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.
Сил вам, міцності, здоров’я,
Щастя та кохання.
Хай дарує вам робота
Успіхи й надбання.
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Вітаю з Днем бухгалтера,
Із вашим святом професійним.
Бажаю миру і добра,
А ще — енергії і сили.
Хай в радість буде вам робота,
Все заплановане вдається,
Нехай зростають всі доходи,
Дебет з кредитом хай зійдеться!
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Хай милують око ваше
Дебет, кредит і баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.
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З Днем бухгалтера вітаю,
Й побажань сердечних маю.
Зичу вам в прекрасне свято
Щастя і тепла багато,
Завжди легких підрахунків
Та від долі подарунків!
Привітання з Днем бухгалтера 2023 у прозі
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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю точних розрахунків у роботі, приємних робочих днів і не менш приємного відпочинку.
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Вітаю з професійним святом – з Днем бухгалтера! Це професія, що вимагає уважності, відповідальності та посидючості, тому хочеться побажати вам терпіння, працьовитості, легкості в роботі, побільше щасливих, спокійних моментів і пам’ятних вихідних!
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Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю оптимізму, бадьорості, удачі, благополуччя, порядку, поваги, високого професіоналізму, достатку, щастя і везіння.
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З Днем бухгалтера! Бажаю правильних балансів, вірних підрахунків і великих цифр у зарплаті.
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Вітаю тебе з професійним святом! Бажаю вміння, терпіння, правильних звітів і щоб баланс завжди сходився. Нехай вдома все буде, здоров’я і щастя!