У ніч з 13 на 14 січня українці відзначатимуть старий Новий рік. Саме в це свято заведено ворожити для того, щоб передбачити своє майбутнє.

Факти ICTV зібрали 5 цікавих і доступних способів ворожіння на старий Новий рік.

Окличка

Дівчина увечері або вночі виходить з будинку і у першого ж стрічного чоловіка питає: Як ваше ім’я? і уважно роздивляється незнайомця. Вважається, що майбутній наречений матиме те ж ім’я і ту ж красу, що і опитаний.

Підслуховування

Той, що ворожить, йде під чужі вікна і підслуховує будь-яку розмову. Залежно від того, хто говорив: молодий або старий; тверезий або п’яний, і чи була розмова веселою або неприємною, той, що ворожить, передрікає собі чоловіка молодого або старого; непитущого або п’яницю, і життя веселе і безтурботне, або важке і неприємне.

Запрошення на вечерю

Дівчина накриває стіл для судженого, ставить два прилади, хліб, сіль і ложки (вилки і ножі класти не можна). Біля півночі дівчина сідає за стіл і говорить: Суджений, ряджений, приходь до мене вечеряти. І уві сні їй являється наречений.

Ворожіння з гребенем

Перед сном дівчина кладе під голову гребінь і говорить: Суджений, ряджений, причеши мені голову. Хто присниться дівчині, і хто її причеше, той і наречений.

Ворожіння воском

Перед сном, уже за північ, візьміть віск і ним напишіть на невеличкому дзеркалі своє бажання або ж ім’я коханої людини. Покладіть його під подушку і скажіть: Приснися, суджений, прийди, ряджений. Якщо вам присниться коханий, або ж те, що ви задумали, все буде так, як ви хочете. Таке ворожіння можна проводити і в ніч, коли Місяць повний.