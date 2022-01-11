В ночь с 13 на 14 января украинцы будут отмечать старый Новый год. Именно в этот праздник принято гадать для того, чтобы предсказать свое будущее.

Факты ICTV собрали 5 интересных и доступных способов гадания на старый Новый год.

Окличка

Девушка вечером или ночью выходит из дома и у первого встречного мужчины спрашивает: Как ваше имя? и внимательно разглядывает незнакомца. Считается, что будущий жених будет иметь то же имя и ту же красоту, что и опрошенный.

Подслушивания

Гадающий идет под чужие окна и подслушивает разговор. В зависимости от того, кто говорил: молодой или старый; трезвый или пьяный, и был ли разговор веселым или неприятным, гадающий предрекает себе мужа молодого или старого; трезвенника или пьяницу, и жизнь веселую и беззаботную, или тяжелую и неприятную.

Приглашение на ужин

Девушка накрывает стол для суженого, ставят два прибора, хлеб, соль и ложки (вилки и ножи класть нельзя). Около полуночи девушка садится за стол и говорит: Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать. И во сне ей является жених.

Гадание с гребнем

Перед сном девушка кладет под голову гребень и говорит: Суженый, ряженый, причеши мне голову. Кто приснится девушке, и кто ее причешет, тот и жених.

Гадание воском

Перед сном, уже за полночь, возьмите воск и им напишите на небольшом зеркале свое желание или имя любимого человека. Положите его под подушку и скажите: Приснись, суженый, приди, ряженый. Если вам приснится любимый, или же то, что вы задумали, все будет так, как вы хотите. Такое гадание можно проводить и в ночь, когда Луна полная.