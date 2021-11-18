Сегодня, 18 ноября, отмечается Всемирный день рекордов Гиннеса. В этот день тысячи людей во всем мире пытаются установить какой-нибудь рекорд, чтобы попасть в очередной выпуск знаменитой книги.

Книга рекордов Гиннеса выходит ежегодно и включает всемирно признанную коллекцию человеческих достижений и экстремальных явлений природы.

Факты ICTV подготовили подборку самых странных и бессмысленных рекордов.

Самое большое количество соломинок, засунутых в рот

17 марта 2011 года этот рекорд установил Гиннес Риши (Хар Паркаш) из Индии. Ему удалось удержать во рту 496 соломинок в течение 10 секунд.

Для установления мирового рекорда мужчина отважно удалил все зубы. Также Гиннес Риши известен своими татуировками. На теле мужчины изображено более 200 мировых флагов, в том числе 49 флагов на лице и голове.

Самый большой пузырь, надутый из жвачки

Чад Фелл надул пузырь диаметром 50,8 см без использования рук. Рекорд он установил в средней школе Дабл-Спрингс (округ Уинстон, Алабама, США) 24 апреля 2004 года.

Чад признался, что секрет его успеха состоит в том, чтобы надуть три жевательные резинки Dubble Bubble.

Самое большое количество зубочисток в бороде

7 июня 2018 года Джоэл Штрассер из США вставил в свою бороду 3,5 тыс. зубочисток. Для этого рекордсмен потратил 3 часа 13 минут.

Самая высокая прическа в мире

В 2018 году модель и певец Бенни Харлем попал в книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой высокой прически в мире. Ее длина составляет 52 сантиметра.

Мужчина признался, что иногда ему приходится потратить два часа, чтобы сделать укладку. Для ухода за волосами он использует только домашние шампуни из необработанных и чистых ингредиентов, таких как кокосы и ягоды.

Самые длинные ногти

Обладательница самых длинных в мире ногтей на женских руках Айанна Уильямс живет в Техасе. Она отращивает ногти уже около 23 лет. В настоящее время их общая длина составляет 576,4 сантиметра.

Женщина тратит два часа и две бутылки лака для того, чтобы сделать себе маникюр. Чтобы защитить свои ногти, Айанна избегает мытья посуды. Стричь их женщина пока не планирует.

Самые длинные ресницы в мире

Самые длинные в мире ресницы удалось вырастить китаянке Ю Цзянься. Ее ресничка на левом глазу имеет длину 20,5 см. Рекорд был установлен в Шанхае (Китай) 20 мая 2021 года.

Самое большое количество надутых воздушных шаров

В 2018 году Хантер Эвен попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря воздушным шарам. За один час мужчина надул 910 штук.

Интересно, что в детстве Хантер боялся воздушных шаров. А установить рекорд он решился, чтобы преодолеть свой страх. Хантер много тренировался, а также изучал информацию о человеческом теле.