Новий рік — особливе казкове свято, що змушує навіть найзапекліших скептиків вірити в дива. У цю довгоочікувану ніч не забудьте привітати своїх близьких і рідних, щоби внести свій невеликий вклад у дивовижну атмосферу. Факти підготували для вас кілька варіантів коротких привітань, щоб ви змогли порадувати дорогих вам людей.

Часом ми хочемо сказати так багато всього, використавши всього кілька речень. Короткі вірші або привітання в прозі — найкращий варіант, що точно сподобається людині, яка отримає таке повідомлення:

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Від усього серця вітаю з Новим 2022-м роком! Нехай він буде яскравим, багатим на позитивні емоції й щирий сміх. Насолоджуйтесь кожною миттю й будьте здоровими, попри пандемію!

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Переповнені столи,

Тріщать від їжі та води,

Тигра рік летить до нас,

Радо ми вітаєм вас!

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Як почуєш дзвін бокалів,

Спалах фотоапаратів,

То готуйся, любий друже,

Зустрічати радо дуже

Тигра Водяного рік!

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З Новим роком! Бажаю плакати тільки від радості, п’яніти тільки від шаленого кохання й томитися не від роботи, а від насичених днів із близькими!

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Нехай щастя повний віз,

Привезе тобі цей рік,

Будь здоровим і щасливим,

Разом з другом незрадливим!

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Нехай цього року тебе переслідують удача й натхнення! Нехай у 2022-му радість, любов і здоров’я стануть твоїми вірними супутниками!

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Бажаю, щоб рік Тигра почався зі щирої радості і нею й закінчився! Посміхайся усі 525600 хвилин 2022-го року!

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Хай буде рік цей чарівним,

А настрій трішечки хмільним,

Хай принесе багато грошей

І забере всі тяжкі ноші!

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Хочу побажати в Новому році частіше відпочивати, більше заробляти й менше плакати!

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Нехай 2022-й рік стане новою захопливою главою неймовірної книги твого життя. Бажаю прожити ці 365 днів щасливо й шалено, щоб було про що згадувати потім!

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Нехай душа сама співає,

А все зло бігом втікає,

З роком Тигра вас вітаю,

Всього доброго бажаю!

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З Новим роком! Бажаю потонути в морі позитивних емоцій разом з усіма твоїми близькими! Будьте щасливими!

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Бажаю тобі цього року стати справжнім прикладом для своєї родини, лідером на роботі й вірним другом. У тебе обов’язково все вийде, нехай головний символ року оберігає тебе!

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Щиро зичу вам багатства,

Миру, і добра, і щастя!

Нехай рік цей двадцять другий,

Стане для вас справжнім чудом!

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Новий рік до нас приходить,

Добро й удачу він прихопить,

Нехай пройде ніч чудово,

Гарно, радісно й казково!

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Символ прийдешнього року — Водяний Тигр. Цього разу слід дуже відповідально ставитися до святкування головного свята зими, адже догодити царю звірів — справа непроста. Їжа на новорічному столі має бути вишуканою, різноманітною і смачною, а от одяг краще обрати якомога простіший. Примхливий звір не любить занадто яскравих кольорів і може розлютитися.

Бажаємо вам щасливо провести новорічну ніч й увесь рік! Будьте здоровими, вітайте рідних і розділяйте свою радість з іншими!