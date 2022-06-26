Народний артист України Олексій Вертинський переніс складні операції на серці. Актора вже виписали з лікарні, наразі він проходить реабілітацію.

Перше фото Вертинського після операції показала донька актора Ксенія. На знімку Вертинський має усміхнений та досить жвавий вигляд.

– З радістю повідомляю, що тата виписали і тепер ми проходимо реабілітацію. Дякую всім за теплі слова підтримки та побажання одужання. Яке щастя знати, що коли трапляється біда, ти не залишаєшся з нею наодинці, – зізналася Ксенія Вертинська.

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Підписники радіють звістці про покращення стану здоров’я актора та бажають йому швидкого одужання.

Легкого відновлення улюбленому актору, нехай все минеться і все буде добре!

Якнайшвидшого одужання! І Благодаті Божої!

Найскорішого відновлення! Любов зцілює, ви всі разом і це чудово!

Одужуйте! Моя мрія – сходити на виставу з вашою участю!

Швидкого відновлення татові! Мирного неба родині!

Близько двох тижнів тому стало відомо, що Олексій Вертинський переніс операцію на серці та готується до наступної. Тоді донька актора попросила в українців допомоги – гроші на операцію вдалося зібрати майже за добу.

Фото: Олексій Вертинський